“Ero in cerca di c*zzi”: Alfonso Signorini oltre ogni limite, la sua ammissione hot è davvero da censura

L’ammissione di Alfonso Signorini ha gelato tutti quanti. Le sue parole sono poi divenute virali sui social. Ecco cosa è accaduto.

Alfonso Signorini ha attirato l’attenzione di tutti a seguito di un’assurda ammissione fatta. Le sue parole sono immediatamente divenute virali sui social e per giorni non s’è parlato d’altro. Il conduttore non ha utilizzato mezzi termini per dirlo e il pubblico si è raggelato.

Ecco però nel dettaglio cosa è accaduto e perché Signorini è andato oltre ogni limite, secondo molte persone.

Ormai si sa, Alfonso Signorini ha un carattere tutto suo e, quando necessario, non si perita certamente a dire come la pensa. Timoniere da diversi anni del Grande Fratello, il conduttore è ormai entrato nel cuore della gente. Durante gli anni ha sicuramente saputo dimostrare la sua schiettezza e la sua intelligenza eppure, proprio in queste ore, le sue parole hanno lasciato tutti gli italiani a bocca aperta.

Lo ha rivelato durante un podcast e, inutile dirlo, la sua ammissione da censura è spopolata poi sui social.

L’ammissione di Alfonso Signorini

In queste settimane, Alfonso Signorini è stato invitato come ospite del podcast di Giulia Salemi ‘Non lo faccio x moda’. All’interno del salottino, la ragazza intervista svariati personaggi dello spettacolo e parla assieme a loro di gossip, cronaca e della loro storia passata. Il podcast conta migliaia di ascoltatori mensili ed è tra i favoriti della nostra Nazione. Durante la sua puntata, Signorini ha cominciato a parlare di sé stesso così: “Sono uno che ama la cultura, ama il sapere, ama lo studio..”

Come però ha voluto far notare Gabriele Parpiglia sui social, solamente dieci minuti dopo le argomentazioni rese a Giulia Salemi sono un tantino cambiate..

Che cosa vi aspettate ? Io sono suo fan sempre

Più . #alfonsosignorini pic.twitter.com/ozAeKklMrL — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 8, 2024

Il racconto hot del conduttore a Giulia Salemi

Ad un certo punto, il conduttore ha deciso di raccontare un aneddoto del suo passato che non è certamente passato inosservato: “Sono andato a Cuba, ad Havana, ovviamente in cerca de c*zzi”. Inutile dire che questa frase ha fatto immediatamente scoppiare a ridere Giulia Salemi e, così, Alfonso ha poi proseguito: “Eh vedrai che ci vai a fare!”. Questa sua sincerità ha dunque divertito moltissimo gli spettatori, e in pochi si sarebbero potuti aspettare un’ammissione simile.

Insomma, di una cosa possiamo essere certi: Alfonso Signorini è sempre il numero uno e anche questa volta lo ha dimostrato!