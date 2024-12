Addio a Sanremo, il Festival chiude i battenti: l’indiscrezione clamorosa scoppia come una bomba in Rai | Finita un’epoca

Veramente gli italiani dovranno dire addio al Festival di Sanremo, così come lo conosciamo da decenni? L’indiscrezione clamorosa ha fatto agitare la rete che non sa più cosa pensare.

Il Festival di Sanremo è un punto fermo del panorama della televisione italiana fin dagli anni ’50, anni in cui la kermesse canora prese il via, rigorosamente sulla rete ammiraglia dell’emittente statale.

Nel corso degli anni, i più grandi Big si sono esibiti sul palco dell’Ariston, cantando alcuni dei brani più amati di sempre. Il Festival ha mutato forma, passando dal bianco e nero alla trasmissione a colori, ma alcuni dettagli sono rimasti sempre gli stessi.

Parliamo di quei colpi di scena che puntualmente hanno sempre fatto chiacchierare il pubblico da un’edizione all’altra. Di esempi possiamo farvene moltissimi: passiamo dall’uomo che ha cercato di suicidarsi in diretta, salvato poi dal grande Pippo Baudo, fino ai giorni nostri, con il bacio di Rosa Chemical e Fedez e alle schermaglie di Blanco con le povere rose rosse, fino al Ballo del qua qua in presenza di John Travolta.

A prescindere da tutto, gli italiani non si perdono neanche una puntata in quei pochi giorni di febbraio, e la curiosità regna sempre sovrana. Eppure, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro, in quanto i fan potrebbero dire addio al Festival come lo conoscono. Bomba in arrivo per la Rai?

La musica si fonde con la fiction

Prima di parlare di un evento futuro, concentriamoci sul prossimo Festival di Sanremo 2025 che sappiamo benissimo sarà trasmesso dalla Rai, con la conduzione del fuoriclasse Carlo Conti. L’elenco dei Big che prenderanno parte alla kermesse canora è stata già resa nota, mentre la selezione dei Giovani è ancora in corso.

Secondo quanto rivelato da Adnkronos e riportato da dilei.it, Carlo potrebbe rivoluzionare la selezione dei co-conduttori, in quanto nelle prime 4 serate potrebbero arrivare al suo fianco alcuni dei volti noti più amati delle fiction. Potremmo quindi vedere Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, protagonisti di Un professore, Luca Argentero e Matilde Gioli, protagonisti di Doc – Nelle tue mani, Raoul Bova e Gaia Messerklinger, che recitano in Don Matteo e Serena Rossi e Giuseppe Zeno, star di Mina Settembre. Nell’ultima serata, invece, potrebbe esserci Annalisa e Alessandro Cattelan. Ovviamente, prendete tutto con le pinze, in quanto, finché non ci sarà una conferma ufficiale da Conti stesso, queste notizie restano solo rumors.

Il caos in merito all’edizione del 2026 del Festival di Sanremo

In attesa di sapere cosa succederà nell’imminente edizione del Festival di Sanremo 2025, c’è anche un’altra questione che sta facendo preoccupare i fan della kermesse canora italiana più famosa e seguita di sempre. Come riportano da lapresse.it, dopo una sentenza inaspettata il Tar della Liguria ha deciso per lo: “Stop affidamento diretto a Rai, bando da 2026“. Sicuramente una notizia che ha lasciato tutti senza parole, dopo che la kermesse canora è sempre stata trasmessa dall’emittente di Stato.

Inoltre, come rivelano da La TV!: “Secondo La Presse, la #Rai starebbe pensando di cambiare il nome del format, togliendo #Sanremo, e lasciando il ‘Festival della Canzone Italiana’. In questo modo potrebbe organizzare la kermesse ovunque: già al vaglio le ipotesi di Napoli o Torino!”. Non ci resta quindi che attendere i prossimi sviluppi in merito a questa questione, che è tutt’altro che conclusa.