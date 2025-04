Anna Tatangelo torna sui social più innamorata che mai: “La mia casa nei tuoi occhi” | Il bacio che ha incantato l’Italia

La dedica di Anna Tatangelo sui social ha fatto commuovere i suoi follower, con quel bacio puro e innocente ha incantato l’Italia.

Anna Tatangelo ha fatto cantare l’Italia con i suoi brani epici, tra i tanti Doppiamente Fragili, Essere una donna, Ragazza di Periferia, Le nuvole e così via, arrivando all’ultimo brano pubblicato, Mantra, dal ritmo fresco e contemporaneo.

Con questa canzone infatti, Anna ha voluto parlare di un viaggio introspettivo verso la rinascita dopo un periodo difficile vissuto. Inoltre l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha fatto furore anche in televisione, in quanto la sua sola presenza fa decollare puntualmente lo share.

L’abbiamo vista infatti a Io Canto Generation, Io Canto Senior e Io Canto Family, insieme sia a Michelle Hunziker che a Gerry Scotti. Qui, merito della sua lunga preparazione musicale, ha potuto giudicare i concorrenti con grande professionalità.

In questi giorni i fan stanno parlando anche molto di lei, non soltanto per il suo lavoro, ma anche per la sua vita privata. Infatti, in quello scatto è apparsa più innamorata che mai, mostrando all’Italia quel bacio puro e innocente che ha incantato tutti.

Anna Tatangelo e la sua vita privata

Anna Tatangelo è una delle voci italiane più belle di sempre e i followers la seguono costantemente con affetto e passione. È difficile trovare una persona che non abbia mai cantato o canticchiato anche solo un brano di Anna, fin dagli esordi, quando sul palco c’è salita insieme al suo grande amore, Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto il suo unico figlio, Andrea.

Dopo la rottura con il noto cantante, Anna ha frequentato brevemente Livio Cori e Mattia Narducci, arrivando poi alle ultime indiscrezioni, come riportano dal settimanale Chi, che la vedrebbero insieme a Giacomo Buttaroni, allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC e fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur. I due sono stati pizzicati alla stazione di Roma, mentre si scambiavano teneri baci.

Il vero amore di Anna

Anna Tatangelo si è mostrata sui social con quello che sarà per sempre il suo più grande amore: parliamo ovviamente di suo figlio Andrea, il quale ha da poco compiuto 15 anni. Entrambi i suoi genitori gli hanno fatto gli auguri sui social in maniera molto dolce, con scatti e frasi che hanno fatto commuovere la rete.

Anna ha postato un carosello con le foto più belle di suo figlio, tra cui un’immagine in cui si mostra mentre il suo bambino le scocca un tenero bacio. A corredo di quegli scatti ha scritto: “Auguri al mio ometto! 15 anni! Grazie per l’amore che mi dai costantemente! Ogni giorno trovo la mia casa nei tuoi occhi (soprattutto quando sorridi)…”, ricevendo tante risposte da followers e da colleghi famosi, come per esempio Giorgia, Emanuel Lo, Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci e così via.