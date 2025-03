Canale 5, spunta la proposta folle: “Il porn* in prima serata” | La sfida alla censura ora si è spinta troppo oltre

Come deve aver reagito Pier Silvio Berlusconi dopo le immagini scandalose, divenute ormai virali sui social? Altro che censura!

Proprio come ogni altro canale televisivo, anche Canale 5 pone molta attenzione ai contenuti che vengono trasmessi. Eppure, proprio in queste ore, delle immagini passate in diretta televisiva hanno sconvolto i telespettatori italiani. La censura è arrivata troppo tardi e, purtroppo, si è visto tutto quanto.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché Pier Silvio Berlusconi non deve essere entusiasta di quanto accaduto.

Tra i programmi televisivi più amati e apprezzati di Mediaset troviamo sicuramente il Grande Fratello. Questa edizione del reality show è particolarmente chiacchierata dai telespettatori, visti i numerosi scandali avvenuti sotto alle telecamere della casa più spiata d’Italia. Nonostante le sgridate di Alfonso Signorini, i concorrenti hanno comunque continuato a fare come gli pareva.

Proprio in queste ore, però, due protagonisti di questa edizione hanno praticamente raggiunto il limite.

Cosa è accaduto dentro la casa più spiata d’Italia

Dentro la casa del GF sono presenti decine e decine di telecamere, che rendono ogni iniziativa dei concorrenti completamente priva di privacy. Tra i protagonisti più discussi di questa edizione troviamo sicuramente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La coppia/non coppia, è finita spesso al centro dell’attenzione per i comportamenti sopra le righe di entrambi, per la loro passione smisurata e per le varie discussioni che hanno avuto con altri concorrenti. Dopo essersi lasciati a causa degli sbalzi d’umore di lui, durante la festa in maschera di carnevale i due hanno esagerato un bel po’.

Seduti l’uno accanto all’altra sul divano del salone, Shaila e Lorenzo si sono fatti prendere un po’ troppo dalla passione.

A questo punto cosa cambia con #pornhub ? Sdoganiamo il porno in prima serata dai 👍🏻 #gfvip https://t.co/2aNkBVGwo5 — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 2, 2025

Le critiche contro la coppia sui social

Come condiviso da Gabriele Parpiglia su X, dalle immagini si può vedere una Shaila che allunga un po’ troppo la mano verso l’inguine del ragazzo, mentre Lorenzo la guarda soddisfatto. Purtroppo, si è trattata di una scena che non ha entusiasmato il pubblico: questa volta, si è spinta un po’ troppo sopra le righe. Il giornalista ha infatti commentato sui social: “A questo punto cosa cambia con #pornhub? Sdoganiamo il porn* in prima serata dai”. In effetti, le telecamere sono state puntate sulla coppia per diversi secondi, prima che gli autori decidessero di censurare il siparietto hot.

Una scena opinabile che, nonostante ciò, non ha causato alcun tipo di provvedimento nei confronti della coppia più chiacchierata del Grande Fratello.