Chirurgia plastica di coppia per i piccioncini di Temptation Island: dopo la rottura vivranno finalmente felici e rifatti

In queste ore, un’ex coppia di Temptation Island ha deciso di sottoporsi ad un’operazione chirurgica di coppia.

Sui social non s’è parlato d’altro e la notizia ha sconvolto tutti quanti: una coppia di Temptation Island ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per cambiare i propri connotati del volto. Adesso, dopo il terribile falò di confronto, potranno vivere finalmente felici e rifatti!

Ma di chi si tratta? E perché in queste ore non s’è parlato d’altro? Scopriamolo subito insieme.

Temptation Island è sicuramente una delle trasmissioni televisive più seguite e amate dagli italiani. Quest’estate ha fatto il record di ascolti e, addirittura, è stato deciso di farne non una, ma due edizioni. Tra le coppie più iconiche di quest’anno, troviamo sicuramente Raul e Martina, Tony e Jenny, Alessia e Lino e Valerio e Diandra.

In queste ore, ad aver attirato l’attenzione di tutti quanti è stata proprio la coppia di napoletani, dopo aver pubblicato uno scatto sui social.

Il cambiamento di Alessia e Lino

Come in molti si ricorderanno, Alessia e Lino uscirono separati dal loro falò di confronto. La motivazione? Il napoletano si era infatuato di una tentatrice, e non si era certamente peritato a non farlo vedere alla sua fidanzata dall’altra parte del villaggio. Dopo mesi di separazione, anche fuori dal programma, Alessia e Lino sono poi tornati di nuovo assieme. Lo hanno annunciato con delle immagini e video sui social che hanno fatto impazzire gli italiani. Ad aver attirato l’attenzione di tutti quanti, però, è stato uno scatto pubblicato da Lino sul proprio profilo Instagram, in cui mostrava il suo volto e quello di Alessia dopo essersi rifatti entrambi il naso.

Inutile dire che, questa scelta, ha destato non poche critiche da parte degli italiani.

Le parole della coppia dopo l’intervento

Immediatamente sono piovute delle critiche: “Ma perché vi siete rifatti, il vostro naso era perfetto”, qualcuno ha scritto, ad esempio. In tutta risposta, Alessia ha spiegato ai propri fan: “Era il mio sogno e finalmente mi sono fatta coraggio… Grazie al mio Dott. del cuore”. Anche Lino ha deciso poi di interrompere il silenzio e, come riportato da Isa e Chia, ha scritto: “Molte persone mi dicevano di non operarmi al naso perché lo trovavano già bello così com’era, e li ringrazio per i complimenti”. Dopodiché, il napoletano ha spiegato che non si è trattata di una scelta estetica, ma piuttosto di un problema al setto nasale che gli causava del disagio.

Insomma, di una cosa siamo certi: Alessia e Lino sono proprio più uniti che mai, anche nel lettino del chirurgo!