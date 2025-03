Barbara D’Urso, il “selvaggio” retroscena sulla rissa legale: “Ci ha provato, le è andata male” | Ne è uscita con le ossa rotte

Barbara D’Urso e il retroscena che nessuno si sarebbe potuto immaginare. Dalla guerra legale ne è uscita a pezzi..

In queste ore la conduttrice Barbara D’Urso è finita nuovamente al centro dell’attenzione. Dopo il chiacchieratissimo allontanamento da Mediaset, è emerso il retroscena ‘selvaggio’ di una sua recente battaglia legale.

Purtroppo però, sembrerebbe che la vivace partenopea non abbia avuto la meglio, e che ne sia uscita praticamente con le ossa rotte.

Negli ultimi anni, Barbara D’Urso ha popolato le pagine della cronaca gossip soprattutto per la scelta di Pier Silvio Berlusconi di ‘sbatterla fuori’ da Pomeriggio 5. Dopo esserne stata la timoniera per moltissimo tempo, la donna è stata sostituita da Myrta Merlino dal giorno alla notte, e senza alcun tipo di giustificazione. Da quel momento in poi, per Barbara le cose sono state tutte in salita e non è tutt’ora facile trovare uno spazio televisivo per lei.

A mesi di distanza dall’accaduto, la conduttrice è tornata sulla bocca di tutti quanti a seguito di un retroscena inaspettato.

Le rivelazioni scoppiettanti di Selvaggia Lucarelli

Proprio in queste ore, la giornalista Selvaggia Lucarelli è stata ospite della prima puntata di Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi. Ad un certo punto, l’attenzione si è spostata sulle centinaia e centinaia di querele che la donna ha ricevuto nel corso della sua carriera: “Stanno diminuendo nel tempo, un po’ la cosa mi preoccupa perché significa che mi sto imborghesendo”, ha poi aggiunto, divertita dalla cosa. Quando poi la Marcuzzi le ha posto domande più specifiche, Selvaggia ha svelato un retroscena inaspettato con Barbara D’Urso.

Dopo aver discusso in diretta televisiva a Ballando con le Stelle, le due hanno continuato la loro battaglia anche legalmente.

La guerra legale persa da Barbara D’Urso

Come riportato da Biccy.it, Selvaggia è tornata a parlare di Barbara D’Urso e di come tra di loro non scorra buon sangue. In passato, infatti, l’ex madrina di Pomeriggio 5 aveva detto: “Se ha ricevuto tante querele significa che ha fatto tante cose che meritavano una querela”. In merito a questo, Selvaggia ha risposto così: “L’unica cosa che non meritava una querela erano proprio le critiche a lei…”.

Dopodiché Selvaggia ha spiegato di aver avuto la meglio su Barbara: “La verità è che ha provato a querelarmi ma le è andata male, perché il giudice ha dato ragione a me”.