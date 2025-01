Dormire con il cane, gli effetti collaterali nero su bianco: dopo anni di diatribe gli esperti chiudono il caso

Dopo anni di diatribe gli esperti hanno risposto in merito agli effetti collaterali di dormire con il cane nel letto. Sarà soltanto questo?

Avere un cane, un gatto o un qualunque animale domestico nella propria vita, per chi lo vuole ovviamente, è un’esperienza unica e irripetibile. Nel corso degli anni proveremo il calore di tanti affetti, da quelli familiari a quelli sentimentali, fino a quello per i figli, ma nulla sarà mai uguale a quello che i nostri amici a quattro zampe possono darci.

È un tipo di affetto che non si può descrivere a parole, e soltanto chi lo prova può capirlo. Naturalmente, quello che molti bipedi dimenticano è che la scelta di aprire le porte di casa ad un amico a 4 zampe dovrebbe essere per sempre e non soltanto finché non si stufano.

Un animale è un essere vivente con dei sentimenti e non un peluche, motivo per cui anche loro vanno rispettati e amati. D’altronde mica è obbligatorio prenderne uno, no? Se lo fate, quindi, pensateci bene e stilate una lista di tutti i pro e i contro. Se avete scritto più informazioni in questa ultima colonna, fareste meglio a pensarci ancora un po’.

Detto ciò, per tutti coloro che hanno deciso di dividere la vita insieme ai loro amici a 4 zampe, gli esperti, dopo anni di diatribe, hanno rivelato gli effetti collaterali di dormire con il proprio cane o gatto nel letto.

Gli aspetti positivi secondo gli esperti

Prima di riportarvi gli effetti collaterali rivelati da Gabriella Tami e rilasciati a Vanity Fair, volevamo anche parlarvi di quelli che, a detta sua, sarebbero gli aspetti positivi di questo legame intenso con un cane, un gatto o un animale da compagnia.

Secondo l’esperta infatti, i lati benefici del dormire con il proprio peloso sarebbero molteplici: “Il semplice contatto fisico con il nostro fedele compagno che può ridurre notevolmente ansia e stress… un sostegno prezioso e un fantastico rimedio naturale allo stress post-traumatico e agli incubi notturni…”, fino ad arrivare ad un ottimo aiuto per i bambini quando devono iniziare a dormire da soli.

Gli effetti collaterali di dormire con il proprio cane nel letto

Dopo anni di diatribe, gli esperti hanno finalmente svelato i possibili effetti collaterali di dormire con il proprio pet nel letto. Sempre secondo Gabriella Tami, Medico Veterinario ed Etologa di Ultima Petfood, non tutti vivrebbero gli aspetti positivi sopra descritti, in quanto alcuni lamenterebbero malesseri.

Come rivela, questo contatto prolungato: “Potrebbe interferire con l’efficienza del sonno della persona che dorme al suo fianco, causando sonno intermittente e, così, un senso di stanchezza al risveglio… può causare un eccessivo surriscaldamento della zona riposo e interrompere così il sonno di chi sta dormendo con loro…”, vista la loro temperatura corporea elevata. Infine, molti vengono risvegliati da quelle famose leccatine e testate che alcuni trovano deliziose, e altri un po’ meno. E voi siete a favore o contro a dormire con il vostro cane nel letto?