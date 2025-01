Dimentica il classico profumo: da TikTok arriva la nuova tendenza virale per una pelle setosa e tutta da baciare

Dì addio al tuo profumo! Da adesso, per avere una pelle sempre profumata dovrai utilizzare questa soluzione divenuta virale su TikTok.

Il profumo è un accessorio fondamentale per renderci unici e sempre riconoscibili. Trovarne uno che ci rappresenti al 100% e in grado di farci sognare non è tuttavia semplice. Se anche tu desideri profumare tutto il giorno e non hai ancora trovato l’essenza perfetta, su TikTok è divenuta virale la soluzione utilizzata dalle nuovi generazioni.

Essa ti renderà la pelle setosa e aromatica, in grado di lasciare la scia ogni volta che passerai.

Il profumo è indubbiamente sinonimo di femminilità, sensualità e personalità. E in commercio esistono svariate soluzioni che possono permetterci di avere sempre un aroma riconoscibile e unico. Acque di colonia alla violetta, alla lavanda, profumi di ogni genere e molto altro ancora. In questi giorni, però, è divenuto virale sui social un prodotto conosciuto da tutti quanti e utilizzato persino dalle donne dell’Ottocento.

Ma di cosa si tratta? E perché tutti quanti stanno impazzendo per questo prodotto? Scopriamolo subito assieme.

La moda spopolata su TikTok

Ad aver fatto impazzire le ragazze di tutto il mondo è proprio il talco profumato, un accessorio utilizzato ormai da secoli e che sicuramente avremo trovato almeno una volta dentro la casa della nonna. Il primo fu quello della Johnson & Johnson, la quale inizialmente ideò questo prodotto per i bambini, per mantenere la loro pelle sempre pulita e levigata. Negli ultimi tempi, questo cosmetico così storico è tornato al centro dell’attenzione grazie a TikTok. L’hashtag #dustingpowder ha raggiunto milioni di visualizzazioni e mostra i vari modi per utilizzare il talco profumato. Queste polveri profumate nascondono un fascino vintage e hanno un packaging veramente bellissimo.

In commercio ne vendono ancora moltissime, e le preferite delle influencer internazionali sono proprio queste.

Quali polveri profumate acquistare

Stando alle recensioni dei clienti, tra le migliori polveri profumate in commercio troviamo sicuramente la Teint de Neige di Lorenzo Villoresi. Attraverso la sua composizione finissima e il suo profumo da sogno, questo talco può riportarci ai ricordi dell’infanzia. Anche la Polvere per il corpo al profumo di Rosa de l’Erbolario è particolarmente richiesta. Con una profumazione floreale e una confezione decisamente pratica, questa polvere è una vera meraviglia per la nostra pelle. Ultima, ma non per importanza, potresti optare anche per la Cipria profumata per il corpo English Pear & Freesia di Jo Malone. Il suo elegante cofanetto e la fragranza deliziosa renderanno la tua pelle morbida come la seta.

Insomma, non aspettare un secondo di più e acquista anche tu la tendenza virale sui social per la tua pelle!