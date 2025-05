Don Matteo, la richiesta di risarcimento dell’attrice fa il giro del web | Costretta a farlo sul set: “Non ne sono più uscita”

Ecco quali sono state le parole del volto noto di Don Matteo in merito al suo ruolo e a quanto ha vissuto sul set della fiction.

Don Matteo è la nota fiction Rai che resiste alla prova del tempo, essendo una delle storie più longeve e amate dell’emittente statale. I fan non se ne perdono una puntata da oltre 20 anni, visto che la prima puntata è andata in onda nel 2000.

Abbiamo visto parecchi personaggi entrare e uscire dal cast fisso nel corso degli anni, ma sicuramente l’addio del protagonista della storia, cioè Terence Hill, è stato quello più doloroso per il grande pubblico, che spera ancora di rivedere il famoso prete tornare in bicicletta a Spoleto.

Al suo posto, ha fatto il suo ingresso Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, il quale insieme al Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), a Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e a tutti gli altri figuranti, continua a risolvere i casi irrisolti che funestano la famosa città.

Eppure, nonostante l’amore che i fan provano per tutto il cast, una nota attrice ha rilasciato dichiarazioni assai curiose in merito alla sua partecipazione a Don Matteo, ecco che cosa ha rivelato in merito.

Le parole del volto noto di Don Matteo

Il volto noto ha deciso di rilasciare un’intervista a cuore aperto, mostrando la vera sé tra una domanda graffiante e l’altra di Francesca Fagnani a Belve. Ha parlato infatti della sua vita lavorativa, di quella sentimentale e familiare, arrivando alla sua notoria sfortuna nelle situazioni di cuore: “Mi sono innamorata ma delle persone sbagliate. Mi sono sposata con due cubani, la prima volta è finita dopo due giorni, se n’è andato lui…“, mentre con il secondo è stato “un incontro di anime, e la separazione è stata durissima…”.

Inoltre, l’attrice ha parlato del suo rapporto con la recitazione: “La recitazione è la situazione in cui so esprimermi meglio. Prima di sperimentare la camera credevo non fossi fatta per quello, ma davanti alla camera non hai il tempo di pensare a niente. Vivi quell’attimo…“. Ma di chi si tratta, e perché ha puntato il dito sulla produzione di Don Matteo?

Ecco cosa ha rivelato sulla nota fiction

Sempre nella medesima intervista concessa a Belve, la nota attrice di Don Matteo ha rivelato ironicamente com’è stata la sua esperienza sul set. Si tratta della grande Nathalie Guetta, la Natalina della fiction, la quale rivela di avere un rimpianto: “Non essere stata mai chiamata per una parte romantica: non ero mica bruttissima! … Chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy, non te fa venì a’fantasia. Mi devo sperpetuizzare…”, come leggiamo su Dagospia.

Inoltre, sul set volevano imbruttirla: “Mi volevano imbruttire, mettere un porro e far crescere i baffi. Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita!!…“, concludendo poi che su Bova un pensierino ce l’ha fatto spesso… ma siamo sicuri che non sia stata la sola!