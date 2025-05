Alberto Angela a ruota libera sul padre Piero: “Non lo ha mai fatto” | Ora la storia si ripete con i suoi figli

Alberto Angela e le parole emozionanti sul padre. Nessuno si sarebbe potuto aspettare un retroscena simile.

Alberto Angela è un noto personaggio televisivo e divulgatore scientifico della nostra Nazione. Proprio in queste ore, l’uomo si è lasciato andare ad una lunga intervista, dove ha parlato del suo rapporto col padre e di qualche retroscena in più sulla loro famiglia.

Inutile dire che le sue parole hanno emozionato tutti i fan degli Angela e sono immediatamente divenute virali sui social.

Piero e Alberto Angela ci hanno accompagnato per moltissimo tempo con la trasmissione Superquark. Grazie a questa famiglia di divulgatori, milioni di italiani si sono appassionati al piacere della scoperta e del passato. Nelle ultime settimane, Alberto è tornato nel piccolo schermo con la sua fortunata trasmissione ‘Ulisse-il piacere della scoperta’, dove durante ogni puntata è viene approfondito un tema assai interessante.

Poco prima del suo esordio con il programma scientifico, Alberto ha deciso di rilasciare una lunga intervista per Fanpage.it, dove ha parlato anche del rapporto col padre.

Le confessioni di Alberto Angela

Durante la sua intervista per la nota testata, Angela ha deciso di raccontare qualche dettaglio in più su ‘Ulisse-il piacere della scoperta’. “Non lo faccio per compiacere le persone, lo faccio seguendo come un navigatore sul suo veliero una rotta che è la rotta della scoperta, dell’emozionarsi di fronte all’ignoto, per poi riportarlo alla gente”, ha spiegato il divulgatore scientifico con tutta la sua passione. Dopodiché, Alberto ha raccontato di come, grazie al suo mestiere, sia riuscito ad entrare nel cuore delle persone e di quanto, spesso e volentieri, venga fermato per strada per questo.

Ad un certo punto, l’uomo ha poi voluto ricordare con amore suo padre, nonché colui che gli ha insegnato ogni sua conoscenza.

L’importante consiglio del padre Piero

Quando nel 2022 Piero è venuto a mancare, è stata una dura batosta per tutti gli italiani affezionati. Ad anni dalla sua scomparsa, Alberto ha voluto raccontare quale sia stato il miglior consiglio ricevuto dal padre: “Mio padre non mi ha mai detto quello che non bisognava fare, semmai mi ha consigliato su ciò che era meglio non fare. È l’esempio che conta, e con i miei figli forse ho cercato di fare la stessa cosa”. Dalle parole dell’uomo, è possibile percepire come Piero è stato e sarà per sempre il suo più grande eroe!

Inutile dire che le parole di Alberto hanno emozionato tutti quanti: Piero rimarrà per sempre una roccia per la famiglia Angela.