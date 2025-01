Disastro epocale per Alessia Marcuzzi, stroncata in pieno dal giudizio feroce: “Sgangherato e orribile”

Disastro per Alessia Marcuzzi? A poche ore dal lancio si parla già di un flop epocale. Tutti ne stanno discutendo in queste ore.

Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Proprio in queste ore, il nome della donna è apparso più e più volte in rete. La motivazione? Il lancio strillato ai quattro venti non ha convinto numerosi italiani, uno in particolar modo.

Ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché qualcuno sta persino parlando di un flop epocale.

Alessia Marcuzzi ha condotto molteplici trasmissioni nel corso della sua carriera televisiva. Storica è la sua esperienza al Grande Fratello, ma anche quella a Le Iene e all’Isola dei Famosi. Insomma, quando si tratta della conduttrice non si sbaglia mai e il suo talento è sempre stato riconosciuto dalle persone. In queste ore, però, il nuovo lancio della donna non avrebbe convinto al 100% e le critiche non sono mancate. Anzi.

Inutile dire che la cosa ha poi fatto il giro del web. Ma ecco nello specifico perché.

La nuova trasmissione di Alessia Marcuzzi

Nelle ultime settimane, in rete è stata sponsorizzata molteplici volte la nuova trasmissione di Alessia Marcuzzi, Red Carpet – Vip al Tappeto. Il programma è prodotto da Amazon Prime, e vede come protagonisti nove comici e cinque personaggi pubblici. Il gioco si divide in tre squadre, formate da tre ‘bodyguard’, i quali dovranno proteggere il proprio Vip di riferimento per tutto il tragitto, colmo di ostacoli. Lo scopo è quello di accompagnarlo durante tutto il percorso, premunendosi che non metta mai il piede fuori dal tappeto rosso.

Nonostante però sia tra i primi in classifica nella lista Amazon Prime, qualcuno avrebbe avuto da ridire sulla trasmissione. E sull’operato delle stessa Alessia.

Le parole del giornalista Aldo Grasso

In queste ore si legge infatti sul Corriere della Sera un articolo molto critico di Aldo Grasso. Il giornalista ha infatti esordito: “Se avete voglia di vedere uno show leggero, divertente e decisamente esilarante, non guardate ‘Red Carpet – Vip al Tappeto’”. A detta dell’uomo, il gioco sarebbe stato tutto fuorché divertente, e sponsorizzato esageratamente rispetto a quanto proposto. Neanche i commenti fuori campo dei due Gialappi avrebbe infatti contribuito a risollevare il programma, a detta di Grasso.

Infine, il giornalista ha concluso con una chiosa tagliente: “Lo sgangherato e l’orribile attraggono irresistibilmente. Vano è lottare: nessuno resiste al loro fascino”. Una recensione decisamente negativa, e che nessuno si sarebbe potuto aspettare!