Barbara D’Urso sferra un gancio a Mediaset, la sua vendetta è micidiale | Tempi duri per Pier Silvio Berlusconi

Barbara D’Urso è pronta a vendicarsi con Mediaset e sbarcare in Rai? L’indiscrezione ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Dopo un lungo silenzio televisivo e la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso sembrerebbe pronta per tornare definitivamente in scena. È per caso arrivato il momento di vendicarsi con Pier Silvio Berlusconi?

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e perché la conduttrice potrebbe tirare un bel gancio destro a Mediaset.

Per diverso tempo, Barbara D’Urso ha lavorato fedelmente per le reti Mediaset, conducendo la sua trasmissione Pomeriggio Cinque. I suoi ‘caffeucci’ non hanno però conquistato Pier Silvio Berlusconi il quale ha deciso di sostituire la donna con Myrta Merlino. Inutile dire che Barbara non prese bene la notizia, e ammise pubblicamente di esserci rimasta male. A seguito di questa brutta vicenda, la conduttrice è però scomparsa dalla televisione, lasciando i fan delusi e amareggiati.

Dopo aver partecipato come concorrente di Ballando con le Stelle, a detta di Novella 2000 la donna potrebbe tornare in TV con un asso nella manica.

La nuova trasmissione di Barbara D’Urso

Ebbene sì, in queste ore sta circolando un’indiscrezione assai interessante: Barbara D’Urso potrebbe tornare in TV con un programma tutto suo. Dopo l’addio a Mediaset di due anni fa, sembrerebbe che si stia aprendo una nuova porta per la conduttrice, e questa volta in Rai. A rivelarlo è stato appunto il settimanale Novella 2000 e, inutile dirlo, la notizia ha immediatamente entusiasmato i fan della donna. Dopo il duro periodo vissuto, il 2025 potrebbe quindi portare una bella rivincita per la D’Urso.

Ma in cosa consisterebbe questa trasmissione realizzata ad hoc per la conduttrice? Non ci resta che scoprirlo assieme.

La vittoria dopo un periodo di crisi

Secondo quanto riportato dal settimanale, Barbara D’Urso potrebbe approdare su Rai 1 con una trasmissione su misura per lei. Andrebbe in onda in primavera, con ben quattro puntate in prima serata. Questa nuova opportunità potrebbe essere una vera e propria vittoria per lei, dopo l’addio a Mediaset. Come la prenderà Pier Silvio Berlusconi quando scoprirà la notizia? Soprattutto contando che l’attuale conduzione di Pomeriggio Cinque fatica a replicare gli ascolti che Barbara invece portava. Se dunque questa notizia si concretizzerà, la conduttrice avrà una rivincita nei confronti di chi l’ha lasciata fuori dai giochi televisivi.

Insomma, a noi non ci resta che augurare il meglio per Barbara D’Urso e che torni presto a farci compagnia in televisione!