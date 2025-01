Assegno di inclusione, splendide notizie per gli italiani in difficoltà: approvate le maggiorazioni, in arrivo più soldi per tutti

In arrivo importanti novità riguardanti l’Assegno d’inclusione. Ci saranno più soldi per tutti quanti e gli italiani potranno festeggiare.

L’Assegno d’inclusione è una misura che il Governo ha deciso di adottare per aiutare gli italiani in serie difficoltà economiche. Il 2025 porterà delle importantissime novità, che renderanno sicuramente felici una buona fetta di cittadini.

Ma di cosa si tratta? E perché ci saranno più soldi per tutti quanti? Non ci resta che scoprirlo assieme.

L’Assegno d’inclusione è l’agevolazione che il Governo Meloni ha deciso di introdurre per sostituire il Reddito di Cittadinanza. Al contrario di esso, tuttavia, questa misura è inizialmente stata riservata ad una platea di persone più bisognose. Lo scopo era infatti quello di aiutare i cittadini italiani in serie difficoltà economiche con una somma di denaro molto interessante. In queste ore, è finita al centro dell’attenzione la Legge di Bilancio 2025, la quale prevederà anche delle importanti novità per l’Assegno d’inclusione.

Da questo momento in poi, una buona fetta d’italiani potrà finalmente tornare a gioire. Ma ecco nello specifico perché.

Come cambieranno le cose con l’Assegno d’inclusione

Ebbene sì, il Governo Meloni ha deciso di alzare la soglia ISEE per permettere a più persone di richiedere l’Assegno d’inclusione, e di arrivare così con più tranquillità a fine mese. Inutile dire che la notizia è divenuta immediatamente virale e ha fatto gioire numerosi italiani. Oltre però ad una soglia più inclusiva, l’Assegno vedrà anche una maggiorazione sull’importo della prestazione di una decina di euro. A questo punto è però opportuno chiedersi: questa maggiorazione avverrà già dalla prossima ricarica?

Ecco dunque tutto quello che dovresti sapere sulle novità riguardanti questa agevolazione.

Le nuove soglie per accedervi

Al contrario degli anni scorsi, questa volta l’INPS ha deciso di pubblicare con largo anticipo tutto il calendario dei pagamenti, i quali si divideranno in due parti: la prima che consisterà nella consegna della carta per chi ha fatto richiesta negli scorsi mesi (con tanto di pagamenti arretrati) e che sarà il 15 gennaio, e la seconda, che sarà la ricarica completa il 27 di gennaio. Se nel 2024 l’ISEE per accedervi doveva essere di 6.000€, quest’anno la soglia di partenza sarà di 6.500€. Come se non bastasse, ogni singolo avente diritto si vedrà arrivare in tasca 541,66€, e non più 500€ mensili. Purtroppo, però, sembra che tale interessante novità non comprenderà il mese di gennaio, e partirà da febbraio.

Insomma, se anche tu volevi richiedere l’Assegno d’inclusione, da adesso avrai maggiori possibilità di rientrarci.