Diletta Leotta, la separazione da Loris Karius è ormai imminente: “Stare a casa non fa per me” | Pronto al ritorno in Germania

Cosa vuol dire che la separazione tra Diletta Leotta e Loris Karius è ormai imminente? Il calciatore è pronto per tornare in Germania.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius è una tra le più belle a cui i followers hanno assistito negli ultimi anni. In ogni caso, dopo Fedez e Chiara, Ilary e Francesco e molte altre, le aspettative del popolo del web si sono abbassate in modo evidente.

È difficile credere ancora nell’amore, quando così tante coppie famose e solide per anni alla fine si dicono addio per sempre, alcune delle quali nel peggiore dei modi, tra l’altro. Per questo motivo, quando i fan vedono coppie come quella composta dalla conduttrice e dal calciatore tedesco, qualcosa in loro si riaccende.

È come vedere una storia della Disney in versione 3D con loro, le due anime gemelle che si incontrano e che trovano il modo di farla funzionare, seppur a distanza, e parlando inoltre due lingue diverse. Il loro matrimonio, poi, è stato veramente una favola, così come la nascita della loro bellissima Aria, che ha riempito di gioia il cuore di mamma e papà.

Per questo motivo, la notizia della loro “separazione” ha lasciato tutti di sgomento. Cosa starà succedendo tra Diletta e Loris? Perché lui è pronto per tornare in Germania? Proseguite nella lettura e capirete.

Le parole di Loris Karius su Diletta Leotta

Loris Karius ha certamente molte frecce nel suo arco: come ha raccontato lui stesso al Corriere della Sera, a casa la sera ci torna soddisfatto, non soltanto per il suo lavoro da calciatore, ma anche per quello di DJ e modello, per non parlare di quello di papà, che è anche il suo preferito.

Ecco che cosa ha rivelato in merito alla sua bambina: “Con lei mi diverto molto, ma non saprei tenerla da solo, senza Diletta e senza nonni. È una spugna che impara tutti i giorni, e io voglio essere un esempio positivo per mia figlia…”. E proprio in merito a sua moglie ha confermato: “ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione…”. E allora perché i due parlano di separazione?

Loris torna in Germania

Dopo aver letto l’intera intervista rilasciata da Loris Karius a Il Corriere della Sera, com’è possibile quindi che in rete si parli di separazione da Diletta Leotta? Ebbene, prima che i followers svengano, è bene precisare che il bel calciatore non ha alcuna intenzione di lasciare moglie e figlia, semplicemente non è ancora pronto ad attaccare le scarpette di calcio al chiodo. Ha voglia di continuare a giocare nella sua amata Germania, tornando comunque in Italia ogni volta che il lavoro glielo consentirà.

Come ha rivelato lui stesso: “C’è stato un momento in cui ho pensato che fosse venuto il tempo di fermarmi: non avevo più motivazione. Ma poi mi sono chiarito le idee e al mercato di gennaio vorrei trovare una squadra. Stare a casa tutto il giorno non fa per me…“.