Grande Fratello, per Shaila Gatta arriva il boccone amaro: “Ha messo gli occhi su di lei” | La rivelazione fa tremare i muri

Shaila Gatta non dovrebbe abbassare la guardia.. La rivelazione ha fatto tremare i muri e i fan sono impazziti sui social.

Shaila Gatta è senza ombra di dubbio una della protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Grazie a Lorenzo Spolverato e al loro amore è riuscita inoltre ad accattivarsi le simpatie di molti telespettatori. In queste ore però, è in arrivo per lei un boccone veramente amaro.

La rivelazione ha già fatto tremare i muri e sui social non s’è parlato d’altro. Ma ecco perché.

Questa edizione del GF è tra le più chiacchierate e discusse degli ultimi tempi. Shaila e Lorenzo sono la coppia più amata dal pubblico, nonostante i loro continui alti e bassi e le frequenti accuse che stiano recitando un copione. Fatto sta che i due sembrano più affiatati che mai e moltissimi italiani li sostengono da lontano.

Eppure, le cose potrebbero presto cambiare e qualcuno potrebbe mettere il famoso “dito tra moglie e marito”. Ma ecco chi, nello specifico.

Shaila Gatta e la ‘nemica’ dentro la casa del GF

Durante la puntata di lunedì 20 gennaio, è stato riservato uno spazio a Chiara e a tutti gli uomini che ha fatto innamorare dentro la casa con il suo fascino. Tra questi, anche Lorenzo Spolverato ha spesso cercato le sue attenzioni, scatenando così la gelosia della ballerina. Eppure, nonostante i due si siano addirittura baciati per un gioco, non è Chiara la rivale di cui Shaila dovrebbe cominciare a preoccuparsi.

Marina La Rosa potrebbe essere infatti la nuova Helena 2.0 per la napoletana. Ma ecco perché.

📌 NEWS: Quel blocco ieri sera di marina La Rosa vs Shaila non è stato un caso . La produzione ha già messo gli occhi su di lei da un pezzo , potrebbe entrare come concorrente in questa edizione o al massimo il prossimo anno. Stanno lavorando per portarla dentro #grandefratello pic.twitter.com/1uYonhS7Lm — FATOS 🎀 (@fatos29_) January 21, 2025

Le parole di Marina La Rosa

Lunedì, Alfonso Signorini ha deciso di mostrare ai concorrenti un commento di Marina La Rosa, la quale sosteneva che Shaila sia l’unica vera gattamorta all’interno della Casa. Questa breve parentesi, che ha preso alla sprovvista la ballerina, nasconde per molti una strategia diabolica ma potenzialmente esplosiva: la produzione potrebbe fare entrare Marina dentro la casa più spiata d’Italia.

Un utente su X ha commentato infatti: “La produzione ha già messo gli occhi su di lei da un pezzo, potrebbe entrare come concorrente in questa edizione o al massimo il prossimo anno. Stanno lavorando per portarla dentro“. Non ci resta che scoprire se queste supposizioni diventeranno la realtà o se Marina La Rosa non diventerà mai la nemesi di Shaila Gatta!