Deianira Marzano: ora è l’incubo di tutti i VIP, ma sai che lavoro faceva prima? | Non ci crederesti mai

Voi lo sapete cosa faceva Deianira Marzano prima del grande boom sui social? La più temuta dei VIP faceva un lavoro che non vi sareste mai aspettati.

Deianira Marzano non ha bisogno di presentazioni, in quanto, soprattutto se amate il gossip e la vita d’élite dei VIP, almeno una volta nella vita avrete sicuramente letto una sua rivelazione in anteprima.

Non è soltanto esperta di gossip, è anche una blogger e una influencer molto quotata, in quanto racconta spesso la sua routine per prendersi cura di sé, mostrando i prodotti da lei utilizzati.

I suoi amati fan la cercano spesso, tant’è che le forniscono regolarmente in forma anonima dei veri scoop scoperti qua e là. Celebre per la sua nota esclamazione: “Ma tutt’apposto?”, Deianira riempie le giornate dei suoi curiosi followers.

Ed è proprio a loro che ci rivolgiamo oggi, in quanto vogliamo testarne la fedeltà. In quanti di voi sanno che lavoro faceva la Marzano prima di diventare la più temuta dei VIP?

Il segreto di Deianira Marzano

La conosciamo come “La Terribile”, ed è soprattutto la sua abilità nel ricercare sempre gossip “fresco fresco” che fa appassionare i fan, in quanto molto spesso rilascia notizie in anteprima che rivelano ai fan molti dettagli inediti circa i VIP più seguiti e cliccati. Marzano ha infatti rivelato: “Cerco di stare sempre sul pezzo”, aggiornando con costanza i suoi fan mediante post, stories, cinguettii e così via.

Deianira ha inoltre rivelato che il suo personaggio “esiste dentro di me…E alle volte si scontra con quello di Deianira, altre invece si compensano perfettamente”, conciliando perfettamente il suo essere star dei social e della televisione, con il suo essere mamma di Ruben, Tabatha e Bernardino, di cui parla spesso su Instagram.

Cosa faceva prima la più temuta dai VIP

Prima del boom sui social, lo sapevate cosa faceva Deianira Marzano, la più temuta dei VIP? Ebbene, la nota esperta di gossip non è digiuna dai salottini televisivi, diventando in passato anche opinionista di programmi quali Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Ma prima di tutto questo Deianira, come rivelano da dilei.it, ha fatto la cassiera, l’addetta socio-sanitaria e l’operatrice telefonica. A dimostrazione del fatto che “volere è potere”, l’influencer è riuscita a cambiare le sue stelle, abbracciando la sua grande passione per il gossip. La sua storia dovrebbe essere d’ispirazione per molti, in quanto bisogna sempre inseguire i propri sogni, a prescindere da dove si inizia.