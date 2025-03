Batticuore per Sophie Codegoni, dopo la turbolenta rottura con Basciano ha scelto proprio lui | È famosissimo

Nuovo amore per Sophie Codegoni dopo la turbolenta rottura con Alessandro Basciano? Ecco cosa sappiamo del famosissimo.

Sophie Codegoni è la nota modella, influencer e volto televisivo conosciuta fin dai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne. Sui social è molto attiva e sono numerosi gli utenti in rete che non si perdono neanche un suo post.

Al centro dell’attenzione, ovviamente, non c’è soltanto la sua vita lavorativa ma anche quella sentimentale: i fan, infatti hanno seguito sin dai primi batticuori la nascita della sua storia d’amore, ricca di alti e bassi, con Alessandro Basciano al Grande Fratello.

Sappiamo tutti benissimo che direzione ha preso il loro rapporto dopo la nascita della piccola Celine Blue, passando dalle dichiarazioni che i due hanno rilasciato separatamente a Verissimo, fino ai fatti delicati che abbiamo letto sui vari giornali nelle ultime settimane.

Adesso, pare che dopo la turbolenta rottura con Basciano, la Codegoni abbia voltato pagina proprio con lui. Ecco chi è il famosissimo.

La nuova Sophie Codegoni

La “battaglia” legale tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano pare essere ancora all’inizio, in quanto recentemente abbiamo letto di quel provvedimento che impone all’ex gieffino il divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna a meno di 500 metri, nonché la sua intenzione di presentare ricorso. Non sappiamo dunque come finirà questa difficile e delicata vicenda, ancora al vaglio dei rispettivi rappresentanti legali.

Per il momento possiamo dire che la Codegoni ha deciso di voltare pagina, come possiamo vedere dalle sue storie social, nelle quali illustra le varie fasi di ristrutturazione della sua nuova casa, dove andrà a vivere con la sua piccola Celine Blue, ancora troppo piccola per capire di preciso cosa stia succedendo tra la mamma e il papà.

Nuova fiamma per l’ex di Basciano

A dimostrazione del fatto che Sophie Codegoni sia intenzionata a voltare pagina dopo la turbolenta rottura con Alessandro Basciano, c’è quell’indiscrezione rilasciata da Deianira Marzano in merito a quella che dovrebbe essere la nuova fiamma dell’ex gieffina. A detta dell’esperta del gossip, Sophie sarebbe impegnata in una relazione amorosa con il famosissimo calciatore Nicolò Fagioli.

Il giovane 24enne è il centrocampista della Fiorentina, in prestito sia dalla Nazionale Italiana che dalla Juventus, come possiamo leggere su isaechia.it. Per sapere se tra i due veramente è scoppiato l’amore, dunque, non ci resta da fare che attendere conferme in merito, visto che almeno per il momento queste voci sono confinate nel calderone dei rumors.