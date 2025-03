Lacrime per Lino Banfi, l’annuncio sui social spezza il cuore: “Una malattia incurabile” | È giunta l’ora dell’addio

Lino Banfi ha voluto dire anche lui addio al noto personaggio con un annuncio social che ha commosso l’Italia.

Non ha bisogno di presentazioni Lino Banfi, il quale da decenni fa ridere il pubblico italiano sia sul grande che sul piccolo schermo. Non solo parti comiche per lui, in quanto Pasquale Zagaria, classe 1936, è un attore eclettico che sa interpretare ogni ruolo che gli viene assegnato con la medesima professionalità.

I fan che lo seguono dagli esordi conoscono un Lino diverso da quello che conosce la nuova generazione, o meglio hanno visto entrambe le versioni, sia quella comica, ovvero quando girava i classici della commedia sexy all’italiana, sia la nuova versione tanto amata dai giovanissimi. Quella in cui per tutti resterà per sempre uno dei nonni più amati d’Italia, con il suo Nonno Libero di Un Medico in Famiglia.

I giovani lo seguono assiduamente sui social, soprattutto per i suoi vocaboli comici che l’hanno reso una leggenda nel panorama del cinema e della televisione.

Eppure, sappiamo benissimo quanto Banfi sia anche una persona molto empatica, per questo non stupisce che abbia voluto anche lui dire addio alla storica collega con un messaggio molto toccante sui social.

I ricordi di Lino Banfi verso il noto personaggio

Lino Banfi con i suoi 88 anni ne ha molte da raccontare un po’ su tutti, in quanto la sua esperienza di vita è stata esilarante e lo è anche adesso, nonostante soffra molto dopo la perdita della sua adorata Lucia. Malgrado la grande fama che ha raggiunto negli anni, Banfi resta sempre quella persona umile e sensibile che tanto piace ai fan, e lo dimostrano anche i messaggi di affetto lasciati a Pasquale a corredo di quel video commovente.

Con gli occhi lucidi della commozione che abbiamo visto molte volte, Lino ha ricordato così il noto personaggio: “Mi sono venuti in mente, come dei flash della sua bella carriera. Era una brava donna, una brava ragazza… Lei non sapeva dire colonnello e diceva ‘coglionello’ e così l’abbiamo tenuta fissa nel film questa battuta. La mamma si meravigliò molto che io portai un’orchidea…”, ad entrambe, in quanto Lino era solito fare così con le donne con cui girava i film, segno di un’epoca di gentiluomini e azioni galanti che oggi fatichiamo, purtroppo, a ritrovare.

L’addio social di Lino

Lino Banfi, come dicevamo in apertura, ha voluto anche lui salutare il noto personaggio, con quell’annuncio social che ha fatto commuovere in molti. Il grande attore ha voluto così ricordare la grande attrice Nadia Cassini, scomparsa qualche giorno fa per una malattia a 76 anni.

Tra un dolce ricordo e l’altro, Banfi ha dichiarato: “È la prima volta che faccio un annuncio sui social di questo tipo e non mi voglio abituare, fa sempre male al cuore… Molti di voi già lo sapranno… È morta Nadia Cassini. Mi è rimasta molto impressa questa cosa, mi è dispiaciuto moltissimo. So che ultimamente soffriva molto per un male che aveva incurabile e mi è dispiaciuto tanto…“. Ecco il video rilasciato dal nonno più amato d’Italia.