Damiano David confessa il suo sogno segreto: “Vorrei farlo con…” | Altro che fedeltà, ormai ha già voltato pagina

La confessione scoppiettante di Damiano David, divenuta immediatamente virale sui social. Il cantante ha parlato del suo sogno proibito…

In queste ore, Damiano David ha rilasciato un’intervista esclusiva, in cui ha parlato anche del suo sogno segreto. Le parole del cantante sono immediatamente divenute virali sui social e in pochi si sarebbero potuti aspettare un’ammissione simile.

L’ex frontman dei Maneskin avrebbe già voltato pagina da diverso tempo.. Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

Tutti quanti conosciamo e amiamo alla follia Damiano David. Il ragazzo è divenuto noto al pubblico mondiale assieme ai Maneskin. Dopo anni in giro per il mondo assieme ai suoi compagni Victoria, Thomas e Ethan, il ragazzo ha però deciso di inaugurare una carriera da solista. Oltre ad essere impegnato a 360° con il suo nuovo progetto, il cantante è anche particolarmente seguito a causa della sua relazione con Dove Cameron.

Proprio in queste ore, Damiano ha rilasciato una lunga intervista, dove ha parlato della sua musica e di uno dei suoi più grandi sogni.

La confessione di Damiano David

Come ben sappiamo, Damiano è ormai in giro per il mondo e tra un poco uscirà il suo primo album da solista, intitolato ‘Funny Little Tears’. Nonostante molti stiano aspettando di ascoltarlo e di cantarlo a squarciagola, tanti altri hanno deciso di criticare un dettaglio fondamentale: tutti i brani presenti al suo interno sono scritti e cantati in lingua inglese. Sui social sono quindi piovute decine e decine di critiche e sono stati in diversi ad accusarlo di aver rinnegato la propria Madrepatria.

Durante una sua recente intervista, come riportato da Fanpage.it, Damiano ha parlato della questione e ha confessato di voler accontentare tutti gli italiani in questo modo…

Il sogno proibito del cantante

Durante una sua recente intervista radio, Damiano ha spiegato: “Voglio fare un disco italiano, vorrei farlo con dieci canzoni, dieci featuring, con artisti che rispetto”. A questo punto, il giornalista gli ha chiesto perché non aggiungere da subito almeno un paio di canzoni in italiano nel suo nuovo album. Il cantante ha quindi spiegato: “No, no, penso che tutto abbia una lingua e penso anche che la mia cultura musicale italiana non sia qualcosa in cui volermi intrufolare ogni tanto”. Dopodiché, Damiano ha spiegato che per realizzare un progetto completamente in italiano occorrerà molto più tempo, poiché intende profondervi la massima cura.

Insomma, andando a leggere tra le righe, è possibile affermare una cosa: Damiano è già andato avanti, e la sua fedeltà ai Maneskin sembra vacillare..