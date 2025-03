Federica Panicucci incontenibile nel fuorionda esplosivo: “Cretino, testa di c*zzo!” | Sono volati stracci in diretta TV

Si torna a parlare di Federica Panicucci e di quel fuorionda esplosivo che tanto aveva fatto discutere.

Federica Panicucci non ha bisogno di presentazioni, in quanto è la nota conduttrice televisiva, radiofonica ed ex showgirl italiana che da decenni fa compagnia al grande pubblico con i suoi vari programmi e la sua indiscutibile bellezza.

Non è solo brava, ma è anche molto avvenente, infatti, e i followers amano prendere spunto dai suoi innumerevoli outfit, sempre consoni all’occasione e sempre molto fini ed eleganti.

Gli anni passano, ma per lei pare che il tempo si sia cristallizzato, e inoltre Federica riesce a conciliare perfettamente sia il lavoro che la famiglia, quest’ultima sempre al primo posto nel suo cuore. Mamma di Sofia e Mattia, Federica convive da anni con il compagno Marco Bacini con il quale posa spesso sui social.

Di lei si parla spesso per la sua conduzione garbata di Mattino Cinque, ma ultimamente anche per quel fuorionda che ha diviso l’opinione pubblica e puntualmente torna alla memoria. Ecco che cos’era successo.

Federica Panicucci perde l’Isola dei Famosi

Aprendo un attimo una parentesi più recente, qualche mese fa avevamo letto su libero.it che Federica Panicucci era in lizza insieme a Veronica Gentili per il posto di conduttrice all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Nomi entrambi molto papabili, essendo due fuoriclasse del piccolo schermo.

Mediaset stessa ha però confermato che sarà la Gentili a condurre il noto reality, il quale dovrebbe andare in onda a maggio, salvo colpi di scena, come riportano da FanPage. I casting sono attualmente in corso ma, secondo quanto riferito dall’emittente, questa edizione dovrebbe essere un ritorno alle origini.

Il fuorionda esplosivo che fa ancora discutere

Appresa quindi la notizia che Federica Panicucci non presenterà l’Isola dei Famosi, il grande pubblico potrà comunque continuare a vederla su Mattino Cinque News e Mattino 4. Nonostante il successo e la bravura di Federica non siano messi in discussione, periodicamente sui social si torna a parlare di quel fuorionda esplosivo visto nel 2018 a Striscia la Notizia.

Per chi non se lo ricordasse, in quell’occasione la Panicucci si era infuriata con il collega Francesco Vecchi per aver sforato con il tempo a sua disposizione, e in un momento di rabbia era esplosa con queste parole: “Non me ne frega un ca*zo! Io te lo dico, questo è un cretino! Se tu gli dici che deve chiudere, deve chiudere… Testa di ca*zo! Io, i miei minuti, li voglio recuperare. Non mi rompessero il caz*o…“. In seguito la conduttrice aveva fatto mea culpa in diretta, chiedendo scusa al collega, il quale aveva accettato le sue scuse. Chissà quali saranno i reali rapporti tra i due adesso, a riflettori spenti…