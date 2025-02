Bianca Balti a Sanremo 2025, la sua grandiosa apparizione ha oscurato Fedez: “Vederlo in quello stato…”

Sono state messe a confronto le apparizioni di Bianca Balti e di Fedez a Sanremo, ecco che cosa hanno detto alcuni follower.

Questa edizione di Sanremo ha puntato molto sull’amore, sulla pace ma anche sui messaggi introspettivi che ognuno di noi può cogliere dai vari personaggi.

In primis, dalle canzoni, in quanto i vari “Big” ce l’hanno messa tutta per farci commuovere. Abbiamo pianto con Simone Cristicchi e la canzone dedicata alla sua mamma, con Giorgia e la sua cura per la tristezza, con Achille Lauro e l’importanza che l’amore ha per i giovani sfiduciati dalla realtà che li circonda, e così via.

Ovviamente i sentimenti con Carlo Conti sono stati bilanciati in quanto, se da una parte ci siamo commossi, dall’altra le lacrime dalle risate non sono mancate, in quanto i vari ospiti e co-conduttori scelti hanno tenuto alto l’umore.

Ad oggi però sono stati soprattutto due i nomi più citati in queste sere, in quanto i follower hanno messo a confronto Bianca Balti e Fedez. Ma veramente è possibile fare un paragone tra di loro?

La storia di Bianca Balti e di Fedez

Prima di proseguire, volevamo fare giusto un accenno di quello che è successo a entrambi gli artisti. Seppur molto differenti, hanno comunque una cosa in comune: la malattia. Bianca Balti è la nota top model che nel settembre 2024 ha scoperto quel tumore ovarico che le ha rivoluzionato la vita. Tutte le sue certezze e le sue priorità sono cambiate in un istante. Perché è questo che fa questa terribile malattia, ti cambia i progetti ma non i sogni, e Bianca ne è un esempio: resilienza e ottimismo, sono questi i suoi mantra di vita mentre affronta uno dei periodi più difficili della sua vita.

Fedez è il noto rapper, lo conosciamo tutti benissimo e, a prescindere da come siano andate le cose nella sua vita privata con Chiara Ferragni, il cantante ha iniziato a vacillare dopo aver scoperto il tumore al pancreas fino ad arrivare alla depressione che l’ha destabilizzato totalmente. È caduto ma sta cercando di risalire e lo fa giorno dopo giorno, con coraggio, raccontando la sua esperienza, sensibilizzando maggiormente sull’importanza di poter contare su cure psicologiche e sperando un giorno di poter aprire una struttura gratuita per affrontare al meglio l’importanza dei problemi mentali.

Il confronto tra i due personaggi di Sanremo

Sia Bianca Balti che Fedez stanno affrontando questo cambiamento improvviso che li ha colpiti, e ne devono affrontare le conseguenze, soprattutto perché non l’hanno deciso loro, ma è stata la malattia a farlo. Entrambi hanno voluto testimoniare qualcosa al Festival di Sanremo: Bianca è voluto salire sul palco dell’Ariston come top model, portando allegria e ottimismo, non volendo parlare della sua malattia, ma celebrando la vita.

Fedez attraverso la sua canzone ha invece voluto raccontare il percorso che ha vissuto sensibilizzando il pubblico sull’argomento. Entrambi hanno dato un contributo, entrambi hanno voluto dire qualcosa, a modo loro e nessuno dovrebbe giudicarli, come è stato fatto da alcuni utenti sui social. Un commento in particolare è spiccato: “Con tutto il rispetto per la salute mentale di Fedez… vedere lui in quello stato e Bianca Balti sorridente e gioiosa come una bambina fa parecchio strano“. Strano, oppure no, non sarebbe forse meglio cogliere semplicemente i loro messaggi? Ma la rete, si sa, nel bene o nel male non perdona mai.