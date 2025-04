Antonella Clerici col cuore spezzato, dopo 12 anni ha dovuto dirgli addio: “Nessuno come lui” | Una valle di lacrime

Antonella Clerici e il triste saluto sui social. Dopo 12 anni assieme commosso tutti i suoi fan con una testimonianza toccante.

In queste ore, un post di Antonella Clerici ha attirato l’attenzione mediatica. Le sue parole hanno originato una valle di lacrime tra i suoi fan e followers. L’addio dopo i 12 anni assieme è stato a dir poco toccante e commovente.

Ma cosa è accaduto? E perché in questi giorni non si sta praticamente parlando d’altro? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e seguite della nostra Nazione. Oltre ad essere una grande professionista, la donna è anche estremamente sensibile ed empatica, e questo l’ha resa particolarmente apprezzata tra i telespettatori italiani. Come se non bastasse, la conduttrice è anche seguitissima sui social, dove condivide spesso dei messaggi d’amore. Proprio in queste ore, pubblicato su Instagram un contenuto emozionante.

Antonella ha infatti deciso di lasciare un ultimo omaggio a Papa Francesco dopo i 12 anni del suo memorabile papato, che ha influenzato intere generazioni e culture .

Il messaggio d’amore a Papa Francesco

Purtroppo, lunedì 21 aprile Papa Francesco è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile dentro al cuore dei fedeli, ma non solo. Dopo settimane di sofferenza, il Pontefice ci ha lasciati, e il mondo intero si è stretto in un abbraccio simbolico attorno alla sua figura. Sui social non sono poi mancati i messaggi d’amore da parte degli utenti e dei personaggi pubblici, e molti di questi hanno condiviso alcune frasi e ricordi di Bergoglio.

La stessa Antonella Clerici ha voluto ricordare così Papa Francesco, e la sua scelta di esporsi è stata apprezzata da tutti i suoi followers.

I commenti sotto al post in questione

Antonella ha pubblicato una foto del Pontefice, aggiungendo poi nella caption: “Grazie per tutto Papa Francesco”. Gli utenti hanno poi commentato il post con ulteriori messaggi d’amore, e qualcuno ha commentato: “Unico grande Papa, nessuno sarà come lui”, e anche: “Vola in alto Papa Francesco e da lassù veglia su di noi”. Insomma, la notizia ha sconvolto il mondo intero, e anche la timoniera di È sempre Mezzogiorno ha sicuramente vissuto dei giorni difficili dopo la scomparsa del Bergoglio. Una dedica semplice ma allo stesso tempo potentissima, che in poche ore ha raccolto migliaia di like e commenti.

Un gesto d’amore che va oltre il piccolo schermo e che conferma ancora una volta il grandissimo cuore della conduttrice. Non ci resta che salutare anche noi con tutto il nostro affetto Papa Francesco!