Tina Cipollari vomita la verità sui fuorionda a Uomini e Donne, a telecamere spente succede di tutto: “Vengono da me a chia…”

Dopo tanti anni Tina Cipollari ha rivelato cosa succede a telecamere spente nei fuorionda di Uomini e Donne. Ecco perché vanno da lei.

Ovviamente Tina Cipollari non ha bisogno di presentazioni, e sarebbe irrispettoso rilegarla soltanto al suo ruolo di opinionista di Uomini e Donne, in quanto lei è molto di più. È un personaggio di spettacolo, la cui personalità dirompente tiene alto l’interesse nel noto dating di Maria De Filippi.

È una delle colonne portanti dello show, in quanto Tina ha provato tutti i ruoli in passato, da corteggiatrice a tronista, fino ad arrivare alla mansione di oggi insieme a Gianni Sperti, con il quale ha sviluppato una sintonia pazzesca.

Ovviamente la Cipollari prova una grande stima soprattutto verso Maria, la quale la capisce al volo, come ha rivelato lei stessa: “Dopo 25 anni… a me basta uno sguardo per rendermi conto di quello che vuole…”.

Quando i telespettatori pensavano però di sapere ormai tutto su Tina, è spuntata quella rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Ecco che cosa succede a telecamere spente nei fuorionda di Uomini e Donne.

Il ruolo di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Come dicevamo, nel corso degli anni siamo stati abituati a vedere Tina Cipollari nel suo ruolo da opinionista in merito alle storie d’amore degli altri. Ma cosa succederà da adesso in poi, visto che a salire sul trono sarà proprio lei? Dopo tanti anni, la Cipollari è tornata su quella poltrona rossa, circondata dai suoi bodyguards che controllano i regali che riceve dai suoi pretendenti, e regalando scene epiche allo show.

Naturalmente, l’opinionista ha le idee ben chiare di come dovrà essere il suo lui. Come riportano da isaechia.it, ecco cosa ha rivelato Tina a Tv Sorrisi e Canzoni: “Deve essere un uomo maturo, più grande di me, tra i 63 e i 75 anni, che ha già vissuto la sua vita. Lo immagino paziente, perbene, generoso, curioso, amante dei viaggi. E soprattutto ricco…“. Fatevi avanti dunque, la bella opinionista vi aspetta… ma solo se non avete il conto in rosso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Le parole di Tina sul fuorionda

Sempre nella medesima intervista, Tina Cipollari ha rivelato parecchi aneddoti in merito alla sua vita personale e a quella lavorativa, arrivando quindi a una confessione in merito ai fuorionda di Uomini e Donne. Ecco che cosa le chiedono a telecamere spente.

La Cipollari ha rivelato: “Io credo di essere sia amata, sia temuta… Tuttavia, anche le persone con cui ho degli scontri accesi poi vengono da me a chiarirsi a telecamere spente perché voglio capire meglio il mio punto di vista…“. L’avreste mai detto?