Amici, Alessandra Celentano sbugiardata da Rudy Zerbi: “Riceve fiori in camerino” | Altro che single: chi è il suo spasimante

Rudy Zerbi fa una rivelazione su Alessandra Celentano che ha infuocato la rete. La prof di Amici è ancora single?

Il Serale di Amici sta procedendo e, come d’abitudine, ogni serata non è mai uguale a quella precedente, in quanto lo spettatore vive un colpo di scena dopo l’altro.

Per non parlare della presenza della giuria, quest’anno formata da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Del resto, Maria De Filippi sa il fatto suo, e riesce a fare sempre il boom di ascolti al quale siamo abituati.

Il noto programma porta molte soddisfazioni a Mediaset, in quanto il pubblico fedele si è affezionato agli allievi di quest’anno e ha seguito le varie vicende che si sono venute a creare tra i giovani talenti e i vari Prof., senza contare le scaramucce di cui la Casetta è stata testimone.

In merito ai professori, in queste ore il popolo del web sta intasando la rete dopo aver appreso la rivelazione di Rudy Zerbi su Alessandra Celentano. La maestra di ballo è ancora single? Sembrerebbe di no…

Un Serale hot per i prof di Amici

Qualche giorno fa è andato in onda un guanto di sfida molto hot, dove i pettorali perfetti di Emanuel Lo hanno infuocato lo studio e anche il pubblico da casa. Aspetto fisico a parte, sappiamo tutti benissimo quanto il prof di ballo sia un portento e, appena parte la musica, nessuno lo tiene più fermo. D’accordo la stessa Giorgia, la quale ha commentato così l’esibizione del suo compagno: “hot”, racchiudendo tutta la sua ammirazione per il ballerino.

È stata Lorella Cuccarini a decidere che il collega e amico scendesse in pista, motivando questa sua scelta con questa lettera: “Non avrà rivali, ci regalerà tonnellate di sensualità. Quanti uomini e donne ha fatto impazzire con la sua sensualità?…”, sfidando poi Rudy Zerbi: “So che vorresti essere lui, ma anche se contatti il mago degli effetti speciali non potrai avvicinarti alla sua perfezione…“. Rudy, però, è stato al gioco, presentandosi sul palco in veste di pompiere e cowboy, mostrando alla fine la canottiera con scritto “Magic Rudy”. Alla fine, però, sono state la Pettinelli e la Lettieri a vincere con il loro tributo alle Spice Girls. E Alessandra Celentano?

Una confidenza inaspettata sulla vita della prof Celentano

Oltre a questa esibizione dei prof durante il guanto di sfida che sta ancora facendo chiacchierare la rete, c’è anche la rivelazione inedita di Rudy Zerbi nei confronti della prof Alessandra Celentano, durante la loro recente ospitata a Verissimo. La prof di danza ha infatti dichiarato di essere single, affermazione non condivisa dal prof di canto, il quale ha asserito: “Ultimamente in camerino le arrivano fiori bellissimi. C’è un bigliettino, io provo a leggere ma lei lo nasconde sempre. Non notate anche voi che è sorridente ed è più dolce?”.

Dichiarazione non confermata ma neppure smentita da Alessandra, la quale, essendo molto riservata sulla sua vita privata, si è limitata a dichiarare a Silvia Toffanin: “Guarda Silvia, sai quanto io sia riservata e quindi lo dirò solo a te… Ma non adesso… In privato”. Che dire, aspettiamo quindi nuovi aggiornamenti in merito, semmai arriveranno.