Cesara Buonamici vomita la verità su Silvio Berlusconi: “Mi chiamò all’una di notte e…” | Costretta a soddisfare il suo capriccio

Ecco che cosa ha rivelato Cesara Buonamici su Silvio Berlusconi e su quella chiamata all’una di notte.

Cesara Buonamici per la nuova generazione potrebbe essere conosciuta “soltanto” come l’opinionista del Grande Fratello, ma in realtà vanta alle sue spalle un curriculum fitto di esperienze come giornalista e conduttrice televisiva.

Cesara è uno dei volti simbolo del TG5, per il quale lavora fin dal 1992, data che ne segnò l’esordio. Prima infatti lavorava per Fininvest, per la quale curava diverse rubriche. Dal 2023, invece, al fianco di Alfonso Signorini rilascia la sua opinione in merito ai gieffini che entrano nella Casa più spiata di sempre.

Quest’anno l’abbiamo vista collaborare insieme a Beatrice Luzzi, con la quale sembra non scorresse proprio buon sangue, ma questo loro rapporto enigmatico il pubblico l’aveva notato anche quando la Luzzi era una gieffina al Grande Fratello.

Ad ogni modo, l’attenzione in questo momento è sulla Buonamici, non soltanto per la dichiarazione che l’ex attrice di Vivere ha rilasciato su di lei, ma anche per quelle che lei stessa ha svelato su Silvio Berlusconi e su quella chiamata all’una di notte.

Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi

Prima di rivelarvi di quella telefonata notturna con Silvio Berlusconi, volevamo riportarvi le parole che Beatrice Luzzi ha confidato di recente in merito al suo rapporto con Cesara Buonamici, con la quale è stata parecchio lapidaria. Che tra le due non ci fosse proprio feeling l’avevamo capito fin da quando Beatrice era gieffina, mentre in questi mesi passati, sedute fianco a fianco, abbiamo visto numerosi alti e bassi.

In merito alla sua esperienza, Beatrice ha rivelato: “Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte”. Ma cos’è accaduto tra Cesara e lo storico fondatore di Mediaset?

Le rivelazioni di Cesara su Silvio Berlusconi

Accantonato il rapporto lavorativo tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ecco che cosa ha dichiarato qualche giorno fa la nota giornalista del TG5 al Corriere della Sera, come riportato da Dagospia, su Silvio Berlusconi.

Ebbene, l’opinionista ha ricordato che Berlusconi era solito seguire le sue rassegne stampa notturne, e quindi sapeva benissimo che la Buonamici usava un evidenziatore verde. In quella particolare serata, la vide cambiare colore, così: “All’una di notte, chiamò in redazione: ‘Non cambi mai evidenziatore‘, mi disse. E poi mi mandò una scatola di pennarelli verdi”. Condividendo con i fan un ricordo che dimostrava quanto i due fossero legati da un solido rapporto professionale di stima reciproca.