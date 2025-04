Rkomi a gamba tesa sulla gag di Gerry Scotti: “È stato bullismo” | Messo in croce sul palco dello show

Dopo settimane di silenzio, Rkomi ha deciso di parlare della sua esperienza a Sanremo. Il cantante non ha digerito alcune cose…

Rkomi è stato uno degli artisti che ha partecipato a questo Festival di Sanremo, con il brano ‘Il ritmo delle cose’. Dopo settimane dall’evento, il ragazzo ha però deciso di parlare di una questione che lo ha fatto soffrire.

A partire dalla gag di Gerry Scotti, continuando poi con alcuni commenti che sono volati sui social, il cantante ha deciso di sfogarsi. Ma ecco le sue parole.

Rkomi è un’artista della nuova generazione che è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani per i suoi testi profondi e la sua voce particolare. Il ragazzo conta milioni di fan in giro per la Nazione, e il suo brano ‘Il ritmo delle cose’ è stato tra i più streammati di questo Festival di Sanremo.

Tuttavia, Rkomi non ha vissuto particolarmente bene questa edizione e, dopo settimane di silenzio, ha raccontato cosa ha provato davvero sul palco dell’Ariston.

La battuta di Gerry Scotti sul Palco dell’Ariston

In molti si ricorderanno di quando, durante la prima puntata del Festival, Gerry Scotti abbia presentato il cantante mettendoci la sua solita ironia: “Mia mamma diceva sempre: metti la maglietta della salute”, commentando così il suo outfit piuttosto discinto. Per poi aggiungere, dopo aver elencato i numerosi autori del suo brano: “Questi son tutti quelli del suo condominio”. Rkomi però non aveva riso alle battute di Gerry e sembrava, piuttosto, un po’ in tensione.

Quando poi il Festival di Sanremo è concluso, non sono mancati i meme e le prese in giro per il modo in cui pronunciava la parola ‘decrescendo’ all’interno della sua canzone.

♬ suono originale – BSMT @basement_bsmt Tra sfottò sul suo modo di parlare e sketch sul nome d’arte, Rkomi, ha percepito qualcosa che andava oltre la satira e, al BSMT ci ha raccontato cosa ha visto davero a Sanremo e perché non tutto gli è scivolato addosso. La puntata completa la trovi qui sopra 👆🏻 #rkomi

La confessione di Rkomi dopo il Festival

Ospite del podcast ‘Passa dal BSMT’, Rkomi ha svelato le sue sensazioni dopo il Festival di Sanremo: “Non è stato così carino come può sembrare, no? Cioè, c’è stata una sorta di bullismo, no? Poi, fortunatamente, non mi ha toccato, perché sono grandicello e certe cose l’ho già superate”. Dalla sua voce, tuttavia, è possibile sentire una vena di amarezza, data sicuramente dal fatto di non essersi potuto godere il successo del brano come avrebbe meritato. Il riferimento al bullismo riguarda solo l’ironia della rete o anche l’accoglienza scanzonata – ma sempre bonaria – del noto conduttore?

Inutile dire che migliaia di utenti hanno deciso di commentare le sue parole con messaggi di amore e supporto, per ricordargli che la sua musica arriva sempre e comunque dritta al cuore delle persone!