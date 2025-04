Caterina Balivo gelata dalle cattiverie inaudite: “Mostro, trans” | L’ironia sul botox imbocca una china agghiacciante

Caterina Balivo è rimasta senza parole dopo aver appreso di quella cattiveria inaudita sul botox. Ecco che cos’è successo.

Caterina Balivo è la nota ex modella e attuale conduttrice televisiva de La Volta Buona, uno dei programmi di punta della Rai, per il quale riceve quotidianamente molti consensi. Ha un curriculum alle spalle molto fitto, motivo per cui è considerata una professionista a 360° nel suo lavoro.

Nel suo programma, Caterina ospita sempre diversi personaggi famosi, le cui parole riescono a far sentire i fan più vicini ai loro beniamini, di cui ammirano la carriera, la vita e la persona.

Ovviamente poi ci sono gli haters, i cosiddetti “odiatori seriali” sui social. I leoni da tastiera, spesso frustrati e invidiosi, prendono di mira tutti, non soltanto i personaggi dello spettacolo, e con le loro parole taglienti diffondono giudizi perfidi da dietro uno schermo di uno smartphone o di un PC.

Per questo non stupisce il fatto che, pur sapendo tutto ciò, Caterina sia rimasta senza parole per quella cattiveria e quelle parole dopo la punturina di botox.

Le parole di Caterina Balivo

Prima di riportarvi il caso emerso, volevamo raccontarvi un fatto inedito successo a Caterina Balivo nel programma Obbligo o Verità, il programma di Alessia Marcuzzi. Qui, la conduttrice de La Volta Buona, ha ammesso di essere molto gelosa del marito e di aver fatto parecchie scenate di gelosia, ma ce n’è stata una epica che ricorda ancora.

Erano al matrimonio di Walter Siti: “Mio marito era al tavolo con me insieme allo sposo, e poi c’era una donna, una scrittrice, che ha flirtato per tutto il tempo con lui e io a un certo punto mi sono alzata e le ho detto: ‘Ma scusa, sei qui con tuo marito e stai facendo la corte al mio? Ti devi vergognare!'”. Caterina non la manda di certo a dire a nessuno, questo è chiaro.

La cattiveria sui social

Eppure, nonostante la grinta che caratterizza Caterina Balivo, anche lei è rimasta senza parole dopo il racconto della sua ospite a La Volta Buona, per quelle critiche pesanti e cattive che ha subito sui social dopo la punturina di botox.

A prescindere dal fatto che ognuno è libero di fare quel che vuole con il suo corpo, le parole di Veronica Maya dovrebbero far vergognare molti utenti social che hanno decisamente esagerato. Reduce dal programma Ne vedremo delle belle, in cui si era presentata fresca di ritocchini, la showgirl ha riferito: “Mi hanno detto che sono un mostro, un trans… io sono forte, strutturata, e ho saputo rispondere ai messaggi e insulti di donne, ma questo odio ha colpito anche la mia famiglia…“. Vi riportiamo il video per esteso delle parole rilasciate da Veronica a Caterina, in modo che possiate farvi un’idea sui fatti.