Laura Pausini scabrosa: la bordata durante il concerto è una vera doccia fredda: “Deficiente, cogl*one”

Laura Pausini e le parole che hanno gelato tutti i suoi fan al concerto. La donna non ha utilizzato mezzi termini per dirlo.

In queste ore il nome di Laura Pausini è sbucato più e più volte online. La motivazione? Una dichiarazione che la cantante ha deciso di fare durante un suo concerto, di fronte a tutti i suoi fan in ascolto.

Inutile dire che la vicenda è divenuta immediatamente virale sui social e per giorni non s’è sentito parlare d’altro.

Laura Pausini è sicuramente una delle cantanti più importanti e conosciute della nostra Nazione (e non solo). La donna è riuscita ad entrare nel cuore delle persone grazie alla sua voce, unica nel suo genere, le sue meravigliosi canzoni e la sua personalità vibrante. I fan della cantante sapranno sicuramente che, oltre ad essere un talento a 360°, è anche molto simpatica e solare!

In queste ore sui social è divenuto virale un video di un suo concerto abbastanza recente. La donna ha lanciato una bordata dal palco, ma ecco perché.

Lo sfogo durante il proprio concerto

Come ben sappiamo, Laura Pausini è attualmente impegnata nel World Tour, il quale le ha permesso di girare diverse location d’Italia e d’Europa. D’altronde, si sa: la cantante è seguitissima e conta migliaia di fan che l’ascoltano abitualmente. Durante una sua recente data, Laura ha deciso di interrompere la canzone ‘Resta in Ascolto’, per urlare una frase ai propri fan. Prendendo spunto dalle parole del suo testo ha deciso di tirare una chiara frecciatina ad un proprio ex, anche se non ne conosciamo l’identità.

Ecco dunque nello specifico le parole che Laura Pausini ha voluto urlare di fronte a tutti quanti, senza utilizzare mezzi termini.

L’urlo pieno zeppo di rancore

Ad un certo punto, durante la canzone, Laura ha urlato a gran voce: “Cioè, secondo te mi hai fatto due corna così e dopo non ho avuto compagnia? Deficiente!” Non appena la donna ha pronunciato queste parole, il pubblico in ascolto è scoppiato in un grosso boato. Quando poi la canzone è proseguita con ‘Sopra ogni bocca cercai il tuo nome’, la cantante ha voluto aggiungere anche: “Co*lione!”. Inutile dire che questa doccia fredda sarà sicuramente arrivata al diretto interessato e chissà cosa avrà pensato.

Ma d’altronde si sa, Laura Pausini è sempre stata una donna con la D maiuscola e anche questo concerto ne è stato la riprova!