“Peggio di un figlio di putt*na”: la sfuriata di Simona Ventura spopola in rete | Mai vista così nera a telecamere accese

La sfuriata di Simona Ventura che ha lasciato di sasso tutto il pubblico in studio. La donna non ha perdonato quel gesto…

In queste ore, tutti quanti stanno parlando dell’assurda sfuriata di Simona Ventura, avvenuta durante la diretta televisiva e rimasta nella storia. La conduttrice non era mai stata vista così arrabbiata e le immagini sono immediatamente divenute virali sui social.

Ma cos’ha fatto scattare la rabbia della nota conduttrice televisiva? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Simona Ventura è sicuramente una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Il motivo? La sua estrema simpatia e spontaneità, che l’hanno resa una delle colonne portanti del nostro palinsesto televisivo. Eppure, dietro al suo solito sorriso smagliante, si nasconde un carattere molto fumantino e, in rare occasioni, può capitare che la donna non riesca a trattenersi.

Proprio in queste ore, infatti, è tornato virale il video di una sua sbottata epica che avvenne nel 2007 e lasciò senza parole tutto il pubblico in studio.

Quando Simona si fece scappare qualche offesa di troppo

Simona, durante quegli anni, era alla conduzione dell’Isola dei Famosi e, inutile dirlo, grazie al suo talento riusciva a registrare numeri di ascolto e share incredibili. I fan della trasmissione si ricorderanno alla perfezione della concorrente Karen Picozzi, presente in quella edizione e sbarcata come naufraga non Vip. Durante una puntata emerse un retroscena incredibile, che vide il suo presunto amante Nunzio Piazza contattare la trasmissione per raccontare la sua verità. A detta dell’uomo, infatti, Karen avrebbe tradito il suo fidanzato Matteo con lui diverse volte, e riteneva giusto che tutti lo sapessero.

Tuttavia, la conduttrice non apprezzò particolarmente questo risentimento dell’uomo, specialmente dopo che egli aveva spiattellato la sua versione ai giornali mentre Karen era in Honduras, e decise affrontare la questione in diretta nazionale. Simona, pur senza fare il nome del presunto amante, sentenziò infatti che chiunque avesse elaborato una vendetta così brutale alle spalle di Karen, senza che questa potesse godere del diritto di replica, poteva considerarsi a pieno titolo un “figlio di putt*na“.

Quando poi Simona rincarò ulteriormente la dose

Come se non bastasse, il giorno seguente la donna fu contattata telefonicamente da Nunzio, il quale pretendeva delle scuse in diretta nazionale. Simona però, decise di rincarare ulteriormente la dose: “Se lei è quella persona lì, lei è anche peggio di quello che ho detto, e lei è anche peggio di quella parola lì, ha capito? Perché non si fa una cosa di questo genere”. A detta delle conduttrice, infatti, i trascorsi personali possono danneggiare anche chi non vi è coinvolto in prima linea, e quindi non è giusto che vengano spiattellati così ai quattro venti.

La sbottata epica della Ventura è recentemente tornata virale sui social, e ha visto l’approvazione da parte di milioni d’utenti!