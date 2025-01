Castello delle Cerimonie, dopo lo sgombero nuova mazzata per la famiglia Polese: non meritavano di finire così

Caos al Castello delle Cerimonie, cosa sta succedendo alla famiglia Polese? In molti sostengono che non meritavano di finire così.

Il Castello delle Cerimonie, conosciuto in precedenza come Il boss delle cerimonie, è un reality che va in onda su Real Time fin dal 2014, ambientato nel Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate.

Le maestose celebrazioni gestite dalla famiglia Polese, prima dal padre Antonio e poi dalla figlia Imma, hanno ottenuto una grande visibilità grazie al programma, il quale ha fatto guadagnare alla propria emittente regolari picchi di ascolti.

Le prenotazioni sono sempre state sold out nel giro di poco, finché la notizia della sua chiusura per “il reato di lottizzazione abusiva”, come riportato da Fanpage, ha destato molto scalpore tra i telespettatori, i quali speravano in una nuova edizione. E in molte altre a venire.

Pare che questa evenienza non sia scontata, soprattutto dopo questa notizia che ha diviso l’opinione pubblica in merito al futuro dello show di Real Time. Cosa succederà alla famiglia Polese?

Il futuro del Grand Hotel La Sonrisa

Dopo i problemi edilizi riscontrati dal complesso del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, location per eccellenza del reality, la Corte di Cassazione avrebbe deciso di chiudere definitivamente la struttura. Cosa succederà in seguito lo deciderà il sindaco Ilaria Abagnale, la quale dopo la bonifica della zona, in base anche ai costi finali, deciderà se ristrutturare la sede o se demolirla in toto.

Bisognerà ovviamente attendere i successivi aggiornamenti in merito a questa storia alquanto complessa. Ad ogni modo, la famiglia Polese si è vista revocare le licenze per poter proseguire l’attività, in quanto è iniziata la fase di sgombero. Eppure, qualcosa potrebbe essere cambiato: cosa sta succedendo?

Il futuro de Il Castello delle Cerimonie

Quali sono gli aggiornamenti in merito alCastello delle Cerimonie, dopo la sentenza di sgombero? Ebbene, il Tar della Campania ha approvato la proroga di 30 giorni, come riportano da Open, per fare in modo che i gestori possano portare a termine tutte le prenotazioni in programma e per dare il giusto preavviso ai dipendenti, i quali – come sostengono in molti sui social – non si meritavano di finire così, senza lavoro, dall’oggi al domani.

In seguito, pare che il Grand Holte La Sonrisa di Sant’Antonio Abate chiuderà definitivamente. Cosa succederà in futuro non possiamo ancora saperlo; per il momento pare che Imma Polese, avendo mantenuto comunque il marchio di proprietà della sua famiglia, starebbe pensando di cambiare location, qualora La Sonrisa dovesse chiudere in maniera definitiva. Ovviamente, questi sono solo rumors, e per sapere come andrà a finire questa storia dovremo attendere i vari aggiornamenti futuri.