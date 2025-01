Alex Belli a gamba tesa dopo la diretta del Grande Fratello, la bordata ad Alfonso e agli autori scatena il finimondo

Alex Belli e le gravi accuse rivolte ad Alfonso Signorini e agli autori del Grande Fratello. La bordata ha scatenato il finimondo.

Alex Belli è il re dei chiacchiericci, questo ormai si sa. Proprio in queste ore, l’attore è tornato a far parlare di sé a seguito di alcune gravi accuse rilasciate dopo la diretta del Grande Fratello.

L’uomo non ha utilizzato mezzi termini, e il messaggio è divenuto immediatamente virale sui social.

Alex Belli è sicuramente un personaggio dello spettacolo molto discusso. Dopo la sua partecipazione come concorrente del Grande Fratello e la sua teoria sull’amore ‘libero’, Belli ha mostrato a 360° la sua natura ai telespettatori italiani. In molti lo definiscono come il re dell’intrattenimento, altri ancora lo criticano per le sue manie di protagonismo, fatto sta che Alex sa cosa vuol dire far parlare di sé.

In queste ore, l’uomo ha voluto dire la sua su una recente vicenda accaduta dentro la casa più spiata d’Italia.

La vicenda che ha sconvolto gli italiani

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, contro ogni aspettativa Helena Prestes è stata eliminata dal televoto contro Shaila, Tommaso, Ilaria e Luca. La ragazza era stata ‘punita’ dal GF per i suoi comportamenti aggressivi, assieme a Jessica e Ilaria, ex Non è la Rai, finendo così in nomination diretta. Nessuno si sarebbe però mai potuto aspettare, però, questo verdetto, visto che la brasiliana era amata da tutti quanti e contava moltissimi fan anche nel resto del mondo.

Alex Belli, proprio come tanti altri italiani, ha deciso di commentare l’accaduto sui social.

Considerazione GF, girando nel web, non c’è un solo commento che non sia a favore di Helena e contro la sua Eliminazione, forse il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano che decide REALMENTE alle sorti del gioco?? #gf #helena pic.twitter.com/V41cr7yhAa — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 14, 2025

Le parole di Alex sui social

Nonostante Belli sia stato un ex concorrente del reality, l’uomo ha deciso comunque di criticare gli autori e la produzione del programma: “Non c’è un solo commento che non sia a favore di Helena e contro la sua eliminazione, forse il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano che decide REALMENTE le sorti del gioco?”. Alex avrebbe dunque accusato il GF di aver orchestrato l’eliminazione di Helena. Diversi utenti gli hanno dato ragione, e qualcuno ha scritto ad esempio: “Il televoto è stato palesemente truccato. Non è stato il pubblico a decidere. Lo ha fatto Signorini!! E solo lui”.

Insomma, come si comporterà questa volta il Grande Fratello dopo le accuse di Alex Belli e del popolo del web? Non ci resterà che scoprirlo nelle prossime puntate.