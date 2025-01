Antonella Clerici in crisi nera con lo specchio: “Dopo una certa età…” | L’ammissione divisiva di fronte a tutta Italia

Antonella Clerici e quella ammissione che ha diviso l’Italia. Ecco cosa ha constatato in merito allo specchio.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e più seguite dal grande pubblico della Rai, in quanto i suoi fan più sfegatati non si perdono neanche una puntata del suo cooking show diurno È sempre mezzogiorno.

Idem con The Voice e con ogni progetto la conduttrice porta sul piccolo schermo. I telespettatori di lei amano tutto, dalla bellezza alla sua simpatia, fino ad arrivare ai vari scatti che posta sui social, nei quali mostra spesso la sua adorata casa nel bosco, come la chiama lei.

Sia in merito alla carriera lavorativa che in quella sentimentale Antonellina ha vissuto alti e bassi, trovando finalmente il suo equilibrio, soprattutto nelle questioni di cuore, insieme al “suo” Vittorio Garrone, con il quale ha formato una deliziosa famiglia insieme alla giovane Maelle, nata da una storia precedente.

Eppure, le recenti parole della Clerici hanno diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi l’appoggia e chi l’ha criticata. Ecco che cosa ha rivelato la nota conduttrice.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici non ha timore di dire quello che pensa, motivo per cui non stupisce il fatto che si sia sbilanciata anche su un tema spinoso. In pratica, in una recente puntata Antonellina si è lamentata del freddo che si avverte nello studio di È sempre mezzogiorno, dato che il sabato e la domenica il riscaldamento è spento.

La conduttrice si è lamentata: “Adesso noi facciamo la richiesta… O tengono acceso il riscaldamento acceso pure di sabato e domenica, o se no di lunedì non ci presentiamo più! Non si è mai visto uno studio televisivo in cui si congela così, ma vi giuro… Vorrei farvi sentire le mani e il naso…”. Da Viale Mazzini ascolteranno la sua richiesta?

Antonella e la rivelazione in merito all’età

Antonella Clerici ha rilasciato una sua personale opinione sul tipo di dress code che le donne dovrebbero abbandonare dopo una certa età, le sue ammissioni hanno diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi è d’accordo con lei e chi invece le va contro.

Durante un recente puntata del programma, Antonella ha infatti sentenziato: “Dopo una certa età niente braccia scoperte e minigonna…“, come hanno riportato da ultimenotizieflash.com. Alla fine, però, ha chiarito che questa è solo una sua opinione, e che tutti hanno il diritto di vestirsi come meglio credono. Voi cosa ne pensate?