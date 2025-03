Ballando con le Stelle, saltano le teste in giuria | Milly Carlucci ha detto l’ultima parola: vuole solo loro 2

Cosa vuol dire che nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, soltanto due sono i nomi scelti da Milly Carlucci che faranno parte della giuria?

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più seguiti del palinsesto Rai negli ultimi vent’anni. Milly Carlucci è riuscita a entrare nel cuore del grande pubblico, che la ripaga con quei picchi di ascolto che la conduttrice riesce a ottenere anno dopo anno.

Lo show piace, e i fan lo seguono ogni anno con la stessa passione, complice anche il fatto che Milly riesce a rendere ogni edizione sempre diversa, anche se le regole restano sempre le medesime.

Quest’anno, poi, ne abbiamo viste un po’ di tutti i colori: litigi, abbandoni in diretta, infortuni, licenziamenti… Ovviamente, con la solita grazia e la professionalità che la contraddistinguono, Milly è riuscita a mantenere il controllo in ogni situazione.

I fan quindi attendono come ogni anno l’inizio della prossima stagione, eppure la notizia che sta circolando in rete in questi giorni ha agitato gli animi. Sveliamo il motivo per cui Milly avrebbe scelto soltanto due nomi per la giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Le coppie di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle non restituisce soltanto un programma d’intrattenimento che allieta i sabati sera del grande pubblico, ma è molto di più. Come una sorta di Cupido, la talentuosa Milly Carlucci è stata madrina di alcuni amori che hanno scaldato il cuore dei suoi fan. L’abbiamo vista testimone della proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura, per non parlare di quel sentimento nato in sordina, tra maestri e allievi.

Per citarne qualcuno: sicuramente, quello tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, e tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Inoltre, il palco di Milly ha visto anche relazioni mutare, passando da amore a forte amicizia, come il legame rimasto tra Natalia Titova e Simone Di Pasquale, i quali pur avendo voltato entrambi pagina, restano comunque una delle coppie passate che hanno fatto maggiormente battere il cuore degli aficionados. Ma, invece, per quanto riguarda la giuria?

La nuova giuria scelta da Milly Carlucci

Come abbiamo anticipato, quest’anno Ballando con le Stelle ha festeggiato 20 anni di trasmissione, con al comando sempre la deliziosa Milly Carlucci e la sua equipe. Così, mamma Rai, come riportano da Novella 2000, pare aver deciso di fare un grande regalo al grande pubblico. TV Blog e Giuseppe Candela su Dagospia hanno riportato diverse indiscrezioni in merito, come per esempio il fatto che dal 9 maggio, per 4 puntate, ci sarà uno spin-off del famoso format.

Qui dovrebbe esserci sempre Milly e pare che, almeno per il momento, soltanto due nomi vengono dati per certi all’interno della giuria, parliamo di Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Lo show non vedrà la partecipazioni di Vip, bensì di nuovi ballerini che gareggeranno insieme ai maestri storici. Il vincitore dovrebbe così essere il nuovo maestro che prenderà parte alla nuova edizione. Per il momento si parla solo di rumors, prendete quindi tutto “con le pinze”.