Capodanno, se hai lavorato in quest’orario non farti fregare | Il dettaglio nella busta paga che nessuno controlla

Se hai lavorato a Capodanno in quest’orario attenzione che in busta paga ti sia stato retribuito in modo corretto. Non farti fregare, controlla il dettaglio in maniera approfondita.

Da qualche giorno abbiamo dato il benvenuto al nuovo anno, con tutte i sogni e le speranze che, come sempre, i primi giorni del mese di gennaio portano nel cuore di ognuno di noi. Soprattutto se l’anno appena terminato non è stato molto positivo, si ripiega infatti in quello che verrà.

Ovviamente, non sempre le aspettative soddisfano la realtà, e molto spesso ci si ritrova a fare i conti con quel futuro incerto che raramente ripaga i nostri sforzi. Ci sono quindi aspetti della nostra vita che non possiamo controllare, e altri che invece sono solo nelle nostre mani.

Nel primo caso c’è la speranza che salute, lavoro, famiglia e affetti vari siano sempre ai massimi termini. Su questo purtroppo, non abbiamo potere decisionale, se non quello di sperare che tutto si risolva per il meglio.

Nel secondo caso invece abbiamo più scelta, in quanto per esempio nel lavoro, nella burocrazia e così via, ci basterà solamente rispettare alla lettera il regolamento del contesto in questione. Come in questo caso: per esempio, qualora aveste lavorato a Capodanno, nella busta paga dovrete verificare che questo dettaglio sia presente, se non volete farvi fregare in pieno.

Capodanno non è stato uno spasso per tutti

Capodanno non è mai una grande festa per tutti, purtroppo, in quanto c’è sempre chi deve lavorare in quel giorno di festeggiamenti, o chi magari vive una situazione difficile, o peggio ancora chi deve convivere con vicini irrispettosi e maleducati che fanno baccano. Insomma, non tutti ci arrivano con il sorriso e con il bicchiere di spumante in mano, alla mezzanotte del nuovo anno.

Chi probabilmente – come sempre – ha risentito maggiormente dei festeggiamenti degli esseri umani sono stati gli animali, i quali, terrorizzati da quei botti lunghi e improvvisi, hanno passato dei brutti momenti, e lo sanno tutti i proprietari ma anche tutti i veterinari, i volontari e chi in quelle ore ha dovuto vedere e curare quelle povere bestioline. A prescindere dal tipo di lavoro che avete invece ricoperto nella Notte di San Silvestro, c’è un dettaglio che dovete verificare, se non volete aver fatto tutto per niente.

Un dettaglio da guardare in busta paga

Se a Capodanno avete lavorato, fate attenzione a questo orario e a questo dettaglio in busta paga. Non fatevi fregare: se non lo vedete non vi hanno pagato correttamente. Precisiamo che il 31 dicembre, per quanto nello spirito della collettività possa essere un giorno di festa, se guardate bene il calendario non è assolutamente incluso tra i giorni festivi, ma è da considerarsi feriale, e quindi lavorativo come tutti gli altri giorni, 24 dicembre incluso.

Quindi se lavorate entro la mezzanotte del 31 dicembre, verrete pagati normalmente. La dicitura di giorno lavorato festivo, con corrispondente maggiorazione, scatterà solamente dopo la mezzanotte, quando starete lavorando ufficialmente durante il 1° dell’anno. Avete verificato nella vostra busta paga che voce risulta?