Pannelli solari e incendi, la nuova ricerca è allarmante: senza questo requisito la tua casa può andare in fumo

Anche la tua casa possiede dei pannelli solari? Attenzione, il rischio incendi è veramente alto e a dimostrarlo è stata la nuova ricerca.

I pannelli solari integrati nelle abitazioni sono sicuramente sinonimo di innovazione, tecnologia e sostenibilità. Dietro però ai loro incredibili benefici, si nasconde un rischio poco considerato dalle persone: quello degli incendi. A parlarne è stata una nuova ricerca condotta da alcuni esperti che, inutile dirlo, ha allarmato immediatamente i cittadini.

Ma ecco di cosa si tratta e qual è il requisito che la tua casa deve rispettare se non vuoi mandare tutto in fumo.

Negli ultimi anni, i pannelli solari e le facciate fotovoltaiche integrate negli edifici sono spopolati in tutto il mondo. Il motivo? Gli incredibili vantaggi, sia ambientali che estetici, che possono garantire. Quello che però non tutti sanno è che la sicurezza antincendio deve essere una priorità durante le fasi di progettazione, e che esiste un dettaglio da non sottovalutare.

Prima di rischiare grosso, forse dovresti continuare a leggere questo articolo e scoprire di cosa si tratta.

Il problema quando si tratta di pannelli solari

Ebbene sì, il problema quando si tratta di pannelli solari è la distanza tra di essi e la parete dell’edificio. A spiegarlo è stato proprio uno studio condotto da un team di esperti norvegesi e danesi, il quale ha permesso ai potenziali acquirenti di svluppare maggiore consapevolezza. Sembrerebbe che la presenza di cavità troppo strette tra i pannelli fotovoltaici e la parete possa accelerare la propagazione delle fiamme in caso di incendio. Calcolando solamente 6 cm di distanza, infatti, potrebbero crearsi incendi molto più intensi, mentre aumentando la distanza di appena 4/5 cm la sicurezza si accresce notevolmente.

Ma per quale motivo i pannelli solari possono incendiarsi? A spiegarlo è stato Reidar Stølen, uno dei principali ricercatori.

Perché potrebbero infiammarsi

Il noto ricercatore ha spiegato che i polimeri presenti all’interno dei pannelli solari possono incendiarsi molto facilmente. Stando sempre alle parole dell’uomo, i pannelli bifacciali con vetro su entrambi i lati sono risultati più sicuri rispetto ai tradizionali. Nonostante l’adozione di questa soluzione sia più costosa, essa consente di dormire sogni tranquilli all’interno della propria abitazione. Purtroppo, però, le attuali normative europee e i metodi di test tradizionali non riescono ancora a valutare adeguamenti i rischi legati a questi nuovi sistemi, per cui ad oggi non si può ancora parlare di sicurezza al 100%.

La distanza tra i pannelli solari rimane comunque un dettaglio da non sottovalutare e, proprio per questo, accertati che sia sempre rispettata.