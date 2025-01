Rientro al lavoro, gli 8 accorgimenti per evitare un impatto traumatico | Così torni alla scrivania riposato e senza stress

Ecco quali sono gli 8 accorgimenti per rientrare al lavoro riposato e senza stress, senza il solito impatto traumatico.

Lavorare è per la maggior parte delle persone un obbligo vero e proprio. C’è chi il proprio lavoro lo ama, chi lo tollera e chi lo detesta, ma alla fine sono pochi coloro che vanno a lavorare felici, senza sperare invece di avere il classico zio in America che gli lascia in eredità un patrimonio con i fiocchi.

Possiamo sperare quanto vogliamo, ma difficilmente quel misterioso parente verrà in nostro soccorso, e così con pazienza dovremo lavorare fino al raggiungimento della tanto sospirata pensione.

Per questo motivo, quando assaporiamo un po’ di quella che potrebbe essere la nostra vita da pensionati grazie alle vacanze estive o invernali, stiamo talmente bene che tornare alla nostra vita frenetica e alla nostra routine ci fa venire il classico attacco di panico.

Seguite dunque questi 8 accorgimenti per rientrare così al lavoro in maniera meno traumatica, annullando lo stress e quell’ansia che caratterizzano l’impatto del rientro.

Godersi le ferie in totale relax

Per quanto il rientro al lavoro può essere veramente molto scioccante. Nulla dovrebbe impedirvi di godervi le vostre ferie, che siano quelle estive, quelle natalizie o gli altri giorni presi durante l’anno. Soltanto in questa maniera potrete staccare e ricaricare “le pile”. Lavorare ininterrottamente per evitare di provare quella sensazione di malessere del rientro, inoltre, non è la soluzione.

Anche perché prima o dopo avvertirete quella sensazione nota come “burnout”, cioè lo stress eccessivo e cronico associato al contesto lavorativo. C’è chi in questi periodi non vorrebbe fare altro che partire per Bora Bora e aprire un chioschetto in spiaggia, o meglio ancora raggiungere Mago Merlino a Honolulu, come ne La spada nella roccia.

8 rimedi per attutire meglio il colpo

Prima di arrivare a questi alti livelli di stress dunque, è bene godersi le ferie e adottare questi 8 accorgimenti, per rientrare al lavoro senza il solito impatto traumatico. Dovrete dunque:

Cercare di finire gli ultimi giorni di ferie a casa o comunque in città, in modo da riabituarvi alla vita di tutti i giorni; Cercare di non rientrare al lavoro di lunedì, in modo da avere la sensazione che quella settimana sarà più corta; Cercare di organizzare il lavoro prima di partire, in modo da tornare sapendo esattamente cosa vi aspetta; Cercare di organizzare una mini vacanza durante il primo week end di quando sarete tornati al lavoro; Cercare di seguire una corretta alimentazione, in modo da essere più energici; Cercare di svolgere il lavoro in modo graduale, senza pianificare tutte le attività durante il primo giorno di rientro; Cercare se e quando è possibile di lavorare per un po’ in smart working; Cercare di vedere il rientro al lavoro come un nuovo inizio, impostando nuovi obiettivi.