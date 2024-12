Orrore per Belen Rodriguez: “Ustioni sulle braccia e sul viso” | Soccorsi immediati dopo il terribile incidente con il fuoco

Shock per Belen Rodriguez dopo quella notizia devastante che ha invaso lei e la sua famiglia. Soccorsi immediati, ecco come sta oggi.

Belen Rodriguez non ha bisogno di presentazioni, in quanto, fin da quando si è fatta conoscere in televisione, il suo successo è sempre stato ai massimi storici. I suoi fan l’adorano non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua professionalità e simpatia.

Con quell’accento adorabile, la conduttrice, modella e imprenditrice ha costruito un vasto impero, fatto di programmi televisivi, sponsorizzazioni e dai suoi brand, realizzati con i suoi fratelli. Ultimamente la conduttrice argentina si era un po’ allontanata dal mondo della televisione per alcuni problemi di gossip, riportati ampiamente nei mesi scorsi.

Da un po’, la Rodriguez pare aver trovato il giusto modo di riprendere in mano la sua vita e così è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita sul Canale 9 dal 2025 in poi. Sarà molto interessante scoprire come l’accoglierà il grande pubblico di Discovery.

Nonostante tutto, però, c’è un fatto recente che ha stravolto la sua vita e quella della sua famiglia: quelle ustioni hanno fatto tremare e inorridire i fan. È stato un incidente terribile, scopriamo come sta oggi.

Il gossip impazza su Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, come dicevamo, ha vissuto diversi mesi di alti e bassi: dopo l’addio a Stefano De Martino diciamo che è successo un po’ di tutto. Le pagine patinate del gossip, hanno riportato in più di un’occasione il suo nome in questi ultimi mesi. Adesso, per lei le cose pare vadano meglio sia a livello lavorativo che familiare, in quanto i suoi figli e la sua famiglia sono coloro che le hanno dato la spinta decisiva per tornare a galla.

Tra l’altro di recente si vociferava di un possibile ritorno di fiamma con il suo ex Stefano, ma da come ha rivelato il papà di Santiago in questi ultimi giorni, i due ex coniugi avrebbero da poco firmato le pratiche di divorzio. A prescindere da tutto però, i due conduttori avrebbero trovato un punto di accordo per poter vivere in armonia, per il bene del loro primogenito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Cos’è successo nella famiglia Rodriguez

Se da una parte quindi Belen Rodriguez pare aver ritrovato nuovamente il sorriso, dall’altra la showgirl ha vissuto attimi di terrore dopo quel terribile incidente che ha coinvolto suo padre, Gustavo. Da come possiamo leggere su LaNostraTv, il signor Rodriguez si trovava a Gallarate e, per cause ancora da chiarire, è scoppiato un incendio che ha ustionato l’uomo sulle braccia e sul viso. Dopo quella notizia, non si è più saputo nulla, in quanto Belen e la sua famiglia si sono chiusi nel silenzio stampa.

Qualche giorno fa, però, la mamma di Santiago e Luna Marì ha voluto rispondere a un follower che chiedeva notizie in merito: “Sta meglio, momento difficile, ma l’amore della famiglia ti salva”. Speriamo dunque che al più presto la nota conduttrice e la sua famiglia possano gettarsi alle spalle anche questo momento terribile.