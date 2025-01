Bufera su Milly Carlucci: “Sputa dove ha mangiato” | La rivelazione incastra la regina della RAI

La rivelazione che ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori italiani. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da Milly Carlucci.

Milly Carlucci e la sua trasmissione Ballando con le Stelle hanno attirato spesso l’attenzione mediatica durante questa edizione. Proprio in queste ore, inoltre, la donna è tornata al centro delle polemiche a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da un suo ‘amico’ fidato in diretta televisiva.

La regina della Rai potrebbe essere in grossi guai, ma ecco nel dettaglio che cosa è accaduto proprio in queste ore.

Ballando con le Stelle è sicuramente una delle trasmissioni più amate e seguite del palinsesto televisivo italiano. I Vip che si sfidano a suon di bachata, salsa, rumba e molto altro ancora, sono una delle parentesi preferite dal pubblico. Questa edizione della trasmissione, però, ha spesso fatto discutere. Basti pensare alle diverse sfuriate di Sonia Bruganelli o le continue frecciatine di Selvaggia Lucarelli.

Ma un evento in particolar modo ha fatto scalpore, e ha visto come protagonista uno dei giudici della trasmissione.

Le parole di Guillermo Mariotto

Uno dei casi che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato sicuramente il temporaneo allontanamento di Guillermo Mariotto. Il noto giudice della trasmissione, durante una puntata, aveva inoltre toccato le parti intime di un ballerino che, imbarazzato dalla cosa, si era affrettato ad allontanarsi. Dalle immagini mostrate poi da Striscia la Notizia, qualcuno ha ipotizzato che l’uomo avesse compiuto quel gesto per aggrapparsi a qualcosa per non cadere. Fatto sta che, onde evitare qualsiasi tipo di polemica, Milly Carlucci aveva preferito allontanare l’uomo per qualche puntata.

Soltanto in seguito fu poi dichiarato ‘innocente’ e, durante l’ultima puntata di Verissimo, Guillermo ha voluto dire la sua.

Ops. Guillermo Mariotto svela il segreto di Pulcinella, ma che la Carlucci aveva fermamente negato. “LA PUNTATA DOPO HANNO TARDATO A FARMI ENTRARE, FACEVA PARTE DEL GIOCHETTO. HANNO MONTATO LA PANNA”. pic.twitter.com/nCY1LvTWKM — Massimo Falcioni (@falcions85) January 12, 2025

Le dichiarazioni di Mariotto a Verissimo

Durante la sua intervista con Silvia Toffanin, Mariotto ha deciso di parlare della questione, aggiungendo un dettaglio che in pochi si sarebbero potuti immaginare. “La puntata dopo hanno tardato a farmi entrare, faceva parte del giochetto, hanno montato la panna”, ha rivelato divertito il giudice. Eppure, queste parole non hanno fatto impazzire il popolo del web, e qualcuno ha deciso di commentare così: “Sputare nel piatto dove si mangia fa schifo”.

D’altronde questo retroscena avrebbe confermato come, in realtà, Milly non avrebbe mai preso in considerazione di allontanare Mariotto dalla trasmissione. Ma ci sarà lo stilista nella prossima edizione dello show?