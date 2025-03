Antonella Clerici sfrenata: “Ho visto tanto sess* e dr*ga…” | L’ammissione esplicita spacca l’Italia a metà

Antonella Clerici ha diviso l’opinione pubblica dopo le sue dichiarazioni. Ecco che cos’è successo.

Non ha bisogno di presentazioni Antonella Clerici, il cui indice di gradimento è sempre alle stelle. Il grande pubblico la segue da sempre e adora passare con lei l’ora di pranzo con il suo È sempre mezzogiorno, e le sere con le puntate di The Voice.

Con Antonella ci si diverte, si impara a cucinare, a cantare e anche a ridere dei vari problemi quotidiani, ogni volta che le telecamere si accendono su di lei. Di recente i fan l’hanno vista anche sul palco dell’Ariston, e insieme a Carlo Conti e Gerry Scotti è stata promossa dall’audience a pieni voti.

Antonellina, oltre a essere seguita nella sua sfera lavorativa, lo è ancora di più per quella privata, e sui social mostra spesso com’è la sua vita al di fuori del piccolo schermo, nella sua casa nel bosco. Qui, insieme a sua figlia Maelle e al compagno Vittorio, vive una vita quasi incantata.

Eppure, nonostante questo idillio, di recente le sue parole hanno diviso l’opinione pubblica. Ma cosa sarà successo?

Antonella Clerici e le critiche rivolte a uno dei film del momento

Dobbiamo fare necessariamente un passo indietro per riuscire a capire il motivo di queste polemiche. Ebbene, Antonella Clerici ha espresso la sua opinione in merito a uno dei film più chiacchierati del momento, e vincitore di ben 5 premi Oscar e della Palma d’Oro al Festival di Cannes.

La conduttrice ha così postato sui social: “Uno dei film più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto“, invitando i suoi follower a “non buttare via soldi”, come leggiamo su Novella 2000. In pochi minuti si è “scatenato l’inferno”, per parafrasare Il Gladiatore, con chi ha concordato con la Clerici e chi invece non ha gradito, superando anche il limite, con alcuni commenti al vetriolo.

La replica della conduttrice agli haters

Dopo aver commentato il film Anora, Antonella Clerici con le sue parole ha diviso l’opinione pubblica. Come accennato nel paragrafo precedente, la conduttrice di, È sempre mezzogiorno è stata sia difesa che attaccata, e ha ricevuto persino commenti carichi di livore nei suoi confronti. Così, come riportano da Novella 2000, Antonellina ha sentito il bisogno di replicare a questi insulti, durante il suo programma culinario.

Ha così aperto la puntata di È sempre mezzogiorno: “Sì, sincerità, perché dico sempre quello che penso, e scateno un po’ di discussione social. Sono andata a vedere Anora ed ho detto quello che penso: è un film brutto. Molti erano d’accordo con me, altri invece no, e qualcuno mi ha detto ‘Torna in cucina’ che è la cosa che odio di più, oppure ‘Sei una boomer’. Io ho visto tanto sess* e dr*ga, ma poco rock’n’roll. Sarò una boomer, ma a me non è piaciuto“. Cosa ne pensate di questa storia? A voi il film è piaciuto?