Paolo Bonolis senza parole dopo l’arresto del suo pupillo: in manette dopo la violenta rissa con la fidanzata in Valle d’Aosta

Cosa avrà detto Paolo Bonolis dopo l’arresto del suo pupillo, beccato durante una lite furibonda con la fidanzata in Valle d’Aosta?

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati di Mediaset, in quanto non è soltanto un burlone che riesce a far ridere l’Italia con le sue parodie e i suoi sguardi, ma anche un professionista di grande intelligenza e cultura, ed è considerato uno dei personaggi più grandi del mondo dello spettacolo.

Conduttore, autore e showman, Paolo tiene compagnia agli italiani da decenni con i suoi programmi storici. Che sia da solo o con il suo amico e collega Luca Laurenti, il risultato non cambia: con lui lo share schizza alle stelle.

Superati il rumors sulla separazione da Sonia Bruganelli, Bonolis è tornato alla conduzione di uno degli show più amati di sempre, cioè Avanti un Altro. Con una nuova stagione, sempre esplosiva, il conduttore è di nuovo il protagonista del preserale di Canale 5.

Ciò nonostante, nelle ultime ore molti si sono chiesti che cosa possa aver pensato i conduttore dopo l’arresto del suo pupillo, in seguito a una violenta lite con la fidanzata in Valle d’Aosta.

I progetti di Paolo Bonolis

Le voci su di un possibili abbandono di Paolo Bonolis al piccolo schermo sono rimbalzate per mesi da un quotidiano all’altro, ma ad oggi pare che, almeno per il momento, il pericolo sia scampato. Come ha rivelato lui stesso, Paolo proseguirà la sua conduzione di Avanti un Altro: “Sto facendo «Avanti un altro!»… L’anno prossimo sarà il quindicesimo anno, però è divertente, funziona. La gente si diverte, noi ci divertiamo. Finché dura fa verdura”, come riportano da bluewin.ch.

Inoltre, come letto su rtl.it, Paolo, ospite insieme al figlio Davide al canale podcast DoppioPasso, ha rivelato inoltre la sua volontà a continuare con Mediaset, riportando forse in auge un suo storico programma: “Probabilmente il prossimo anno riprenderò una trasmissione che ho già fatto, Il Senso della vita, con una contemporaneizzazione del racconto”. Inoltre, dovrebbe anche approdare a Tu si que vales in veste di giudice… insomma, un futuro lavorativo ancora florido attende Paolo. In molti, però si stanno interrogando sul futuro lavorativo del Bonus, dopo quella vicenda molto grave da poco scoppiata.

Caos con il pupillo di Paolo

È caos in questi giorni sui social, visto che un volto noto di Avanti un Altro, storico programma di Paolo Bonolis, è al centro di una vicenda molto delicata. Secondo quanto letto su biccy.it, il Bonus, Daniel Nilsson sarebbe stato arrestato a Cervinia qualche giorno fa, durante un acceso litigio con la compagna, alla quale “avrebbe alzato le mani, aggredendo la giovane”, come si legge.

Secondo quanto avrebbe riferito la donna, quell’episodio non sarebbe stato isolato e, a seguito di accertamenti, per Nilsson sarebbero scattate le manette poiché “accusato di maltrattamenti”, fino all’udienza di convalida, dove il giudice deciderà come procedere per le indagini preliminari. Secondo l’avvocato del Bonus del game show, il suo assistito “nega di aver picchiato la compagna…”, come riportano da libero.it. Attendiamo quindi i prossimi sviluppi di questo caso, in quanto su di lui pendono accuse molto gravi. Resta anche da vedere se le puntate in cui Nilsson era presente verranno riproposte nelle repliche, o se finiranno nell’oblio degli annali della TV.