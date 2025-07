Maria De Filippi dimentica Costanzo con il celebre collega | Confermato il filarino segreto: “Ci frequentiamo fuori dagli studi”

Maria De Filippi e il retroscena inaspettato col celebre collega Mediaset. Altro che Maurizio Costanzo, adesso nel suo cuore c’è lui!

Dopo la triste scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi non è più stata vista assieme a nessun uomo. Tuttavia, proprio in queste ore, è emerso un filarino segreto con un celebre collega che ha fatto drizzare le orecchie degli italiani. Inutile dire che le rivelazioni sono immediatamente divenute virali e sui social non si sta parlando d’altro.

Ma di chi si tratta? E perché questa ‘relazione’ è stata tenuta all’oscuro fino a questo momento? Te lo spieghiamo noi.

Maria De Filippi è indubbiamente una delle colonne portanti della televisione italiana. Grazie alle sue incredibili trasmissioni, la donna riesce sempre a fare centro. In questo momento, la conduttrice ha offerto in pasto al pubblico Temptation Island, uno dei programmi amorosi più chiacchierati e seguiti dello spettacolo.

Tuttavia, la sua vita non ruota unicamente attorno al lavoro e, lontana dai riflettori, la donna si concederebbe anche una frequentazione eccellente…

Il retroscena inaspettato con Alfonso Signorini

In questi giorni, il mitico Alfonso Signorini ha deciso di rilasciare una lunga intervista per Chi, il settimanale che l’ha visto come direttore per moltissimo tempo e che ha da poco ha compiuto 30 anni. Il conduttore ha deciso di omaggiare alcuni suoi colleghi dello spettacolo, tra cui appunto Maria De Filippi, definita da lui come l’unica vera amica che ha in televisione. Signorini ha infatti spiegato la sua estrema ammirazione per la donna: “Maria, al di là del meriti professionali, è un genio. Tiene in piedi Mediaset con i suoi programmi, ma ha anche una carica umana straordinaria“, ha confessato l’uomo a cuore aperto.

Dopodiché, Alfonso ha anche deciso di raccontare un retroscena inaspettato sul bellissimo rapporto che lo lega alla collega.

Un rapporto che va al di là della televisione

Come riportato da IsaeChia.it, Signorini ha poi spiegato: “Usciamo insieme, ci frequentiamo fuori dagli studi“, e poi ha aggiunto divertito: “Anche se ci sono dei pro e contro di un rapporto così bello. Nel senso che proprio stamattina alle 7.45 mi ha buttato giù dal letto per raccontarmi una cosa“. Insomma, nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un legame così stretto tra la De Filippi e Signorini, e le parole del giornalista hanno lasciato di sasso gli italiani.

Ma d’altronde si sa, tra professionisti ci si intende! E sicuramente i conduttori sono due colonne portanti del palinsesto televisivo Mediaset.