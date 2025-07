Pier Silvio Berlusconi, finalmente la triste verità sulla rottura con Barbara D’Urso: “La stima e l’affetto non sono reciproci”

Finalmente tutta la verità sul caso Barbara D’Urso VS Mediaset. Questa volta, a parlare della rottura è stato proprio lui.

Come ben sappiamo, a giugno di due anni fa Pier Silvio Berlusconi decise di interrompere improvvisamente la collaborazione con Barbara D’Urso. La donna, proprio in queste ore, ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera che ha lasciato di sasso gli italiani.

Dopo le sue chiacchieratissime rivelazioni, finalmente è uscita tutta la verità sulla rottura, che vedrebbe alcune dinamiche particolari che coinvolgono anche la famiglia Berlusconi.

Barbara D’Urso ci ha intrattenuto per diversi anni con la sua storica trasmissione Pomeriggio 5. Tuttavia, circa due anni fa, la conduttrice è stata ‘cacciata via’ dal suo salotto televisivo senza un motivo apparente, e nessuna possibilità di salutare il pubblico tanto amato. Inutile dire che la cosa sconvolse incredibilmente la donna.

Lei stessa non aveva mai compreso le ragioni di Pier Silvio Berlusconi. Ma ora la parola passa a LUI.

L’ipotetico veto da parte di Mediaset e le parole della D’Urso

Durante la sua ultima intervista per il Corriere della Sera, alla domanda sulla possibilità che Mediaset abbia posto un veto alla Rai per impedire il suo ingresso nella pubblica emittente, la conduttrice ha risposto: “Orribile e assurda l’ipotesi che la tv pubblica possa accettare veti”. Tuttavia, la D’Urso ha poi proseguito, parlando anche dei figli di Silvio Berlusconi (in particolare Pier Silvio e Marina), sottolineando come li abbia visti crescere e quanto abbia sempre avuto dei bellissimi rapporti con la famiglia.

Queste dichiarazioni della conduttrice non hanno però fatto impazzire Davide Maggio, il quale ha deciso di rilasciare una vera e propria bomba.

L’ipotesi di Davide Maggio sulla questione

Come riportato da Biccy.it, secondo Maggio sarebbe stato di cattivo gusto parlare così dei figli di Silvio: “Non necessario quel passaggio che ha tutta l’aria della compiacenza interessata verso Marina e Pier Silvio Berlusconi”. Dopodiché, l’uomo ha aggiunto senza troppi giri di parole che secondo lui sarebbero state proprio delle questioni familiari ad averla fatta allontanare dalla Mediaset nel 2023. “Si vede, però, che la stima e l’affetto non sono esattamente reciproci”, ha poi aggiunto il noto critico televisivo. Insomma, il mistero si infittisce sempre di più e, secondo quanto riportato da Maggio, la famiglia Berlusconi avrebbe davvero qualche sassolino dentro la scarpa.

Non ci resta quindi che vedere se Barbara deciderà di rispondere o meno e se, soprattutto, farà davvero il suo ritorno in TV nei prossimi mesi!