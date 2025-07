“Toglietele la patente e il diritto di voto!”: tronista di Uomini e Donne nella bufera, salvata dai pompieri dopo la brutta disavventura

Uomini & Donne e la disavventura dell’ex protagonista che le è costata una pioggia di commenti negativi. Ma ecco cosa è accaduto.

In queste ore, sui social è diventato viralissimo un video di un ex protagonista di Uomini & Donne. La disgrazia, conclusasi poi con l’intervento dei Vigili del Fuoco, è costata alla donna una serie di commenti maschilisti e molto pesanti. Non è poi tardata ad arrivare la sua risposta e le sue parole hanno acceso una polemica sul web.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché il noto volto della trasmissione ha fatto chiacchierare particolarmente di sé.

Diversi personaggi che escono dalla trasmissione di Maria De Filippi finiscono poi per essere seguiti anche sui social. Tra i più amati e seguiti di sempre, troviamo sicuramente Sonia Lorenzini, la quale partecipò a Uomini & Donne per ben due volte (una come corteggiatrice e una come tronista).

La ragazza, nelle ultime settimane, ha intrattenuto i suoi followers con una nuova esperienza che, tuttavia, è sfociata in un piccolo incidente di percorso..

La protagonista di Uomini & Donne finita nel mirino dei social

La Lorenzini ha deciso di partire con una sua cara amica per un lungo viaggio in giro per l’Italia con un van (soprannominato da lei “Alberto”). Le due sono state fino a pochi giorni fa in Sicilia, dove hanno visitato dei luoghi incantevoli. La meta successiva sono state le Marche, in cui tuttavia la donna è incappata una disavventura non prevista: il van è rimasto bloccato in una salita e non c’è stato più verso di farlo ripartire. La stessa Sonia ha poi condiviso il video di questo ‘incidente’, ironizzando sulla questione e spiegando di aver dovuto richiedere l’intervento dei pompieri per smuovere il van.

Nonostante la simpatia e la genuinità del video, sui social sono poi piovuti una serie di commenti molto tristi.

La pioggia di critiche ricevute dopo il video

Come riportato da IsaeChia.it, qualche utente maschio ha commentato così il video: “Qua bisogna togliere patente e diritto di voto“, oppure: “Prova per cui le donne non devono né guidare e né dare indicazioni“. Questi commenti infelici hanno costretto la Lorenzini a rispondere pubblicamente: “Veri maschi alfa che, per luoghi comuni, probabilmente pensano che la donna non sia in grado di guidare, di tirare un freno a mano o di inserire semplicemente una prima“.

Insomma, la Lorenzini non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, e sicuramente non ha bisogno di un uomo per continuare a portare in giro per l’Italia il suo mitico van Alberto!