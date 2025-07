Non c’è pace per Ilary Blasi: il triangolo bollente scatena una rissa al Battiti Live | Scontro senza esclusione di colpi tra LUI e l’EX

Ilary Blasi a The Couple (Instagram) Lospettacolo.it

Ennesimo dramma nelle ultime ore per Ilary Blasi… Il triangolo bollente ha scatenato una lite furibonda al Battiti Live.

Ilary Blasi, nelle ultime settimane, è finita più e più volte al centro dell’attenzione mediatica. Anche in queste ore non c’è stata pace per la conduttrice, e un’indiscrezione bollente ha fatto drizzare le orecchie a tutti gli italiani.

Nel dietro le quinte del Battiti Live, infatti, ci sarebbe stata una rissa tra LUI e l’EX. Ma cosa è accaduto? Adesso te lo spieghiamo noi.

Dopo il flop televisivo di The Couple, la donna adesso è impegnata con la conduzione del Battiti Live, una delle trasmissioni musicali più amate dell’estate. Quest’anno, la donna sarà accompagnata da Alvin e Nicolo De Devitiis sul bellissimo palco di Molfetta. Inutile dire che gli italiani hanno già impostato il countdown e non vedono l’ora che la diretta sia trasmessa anche su Mediaset. Il che avverrà proprio oggi, in prima serata.

Tuttavia, proprio in queste ore, un dramma avvenuto dietro le quinte della trasmissione è divenuto immediatamente virale, e sui social non si sta parlando praticamente d’altro.

L’indiscrezione che sta facendo il giro del web

Proprio come negli anni precedenti, anche questa volta il Battiti Live è già stato registrato dal 18 al 22 giugno, e da lunedì 7 luglio verrà trasmesso nelle televisioni degli italiani su Canale 5. In queste bellissime cinque serate, la Blasi e gli altri co-conduttori presenteranno artisti di ogni genere e gusto. Tra questi troviamo: Achille Lauro, Big Mama, Gabry Ponte, Malgioglio, Enrico Nigiotti, Bresh, Tananai, Sarah Toscano e moltissimi altri ancora.

Tuttavia, in queste ore tutti quanti starebbero parlando di un’incredibile indiscrezione circolata sul web , piuttosto che dei numerosi artisti invitati a questa edizione del Battiti Live. Ma cosa è accaduto?

Le parole di Deianira Marzano sul Battiti Live 2025

Ebbene sì, la regina del Gossip Deianira Marzano anche questa volta ha deciso di rilasciare una vera e propria chicca ai propri followers: “Dietro le quinte di Battiti Live, due famosi cantanti italiani sono stati visti discutere animatamente poco prima di salire sul palco“. Dopodiché, la donna ha aggiunto: “Pare che la tensione sia nata da un presunto flirt di uno dei due con un’ex collega“. Dall’indiscrezione di Amedeo Venza ,rilanciata poi dalla Marzano, sembrerebbe dunque che due uomini tra gli artisti dell’evento abbiano discuso in maniera accesa per questioni amorose (o magari di ego).

Inutile dire che la notizia ha acceso la curiosità del pubblico, e sui social sono cominciate a circolare delle ipotesi sui presunti nomi coinvolti in quest’assurda storia!