Ecco chi è e che lavoro fa Riccardo Mannino, il marito di Alberto Matano | Il colpo di fulmine al ristorante

Tutti conosciamo Alberto Matano, ma in quanti di voi sanno chi è e che lavoro fa il marito, Riccardo Mannino? Il colpo di fulmine tra loro è scoppiato al ristorante.

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati e più seguiti di sempre di mamma Rai, in quanto riesce a incantare milioni di spettatori ogni volta che appare sul piccolo schermo. Conduce da diverso anni La vita in diretta, e con il suo charme ha conquistato tutti.

Inoltre, Alberto è anche un acuto opinionista a Ballando con le Stelle e qualche giorno fa ha dimostrato di essere anche un grande ballerino. Con il suo Paso Doble perfetto ha ottenuto notevoli consensi, diventando uno dei “ballerini per una notte” tra i più acclamati del talent ballerino di Milly Carlucci finora visti.

I fan di Matano, però, non seguono soltanto il suo lavoro in RAI, ma anche le sue vicissitudini sentimentali, in quanto ne ha vissute parecchie il noto conduttore prima di trovare la felicità: dal bullismo subito, all’amore per una donna, senza dimenticare il difficile coming out e la gioia di aver trovato la sua vera anima gemella, come ha rivelato al Corriere della Sera.

Per questo oggi vogliamo conoscere meglio suo marito, Riccardo Mannino, ecco chi è e che lavoro fa. Voi lo sapevate che il colpo di fulmine tra lui e Alberto è avvenuto al ristorante?

Le parole di Alberto Matano

Alberto Matano è molto seguito sia lavorativamente parlando che privatamente, in quanto opera su più fronti sempre con la sua solita intraprendenza e voglia di fare. Lo vediamo tenero con i suoi nipoti e la sua famiglia, amorevole con suo marito Riccardo Mannino e professionale con il suo lavoro. Ed è proprio in merito a questo suo atteggiamento che i fan non sono rimasti stupiti del fatto che potesse affrontare un argomento tanto delicato, con molto garbo.

Parliamo ovviamente del caso del licenziamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, avvenuto poche ore fa dopo un pesante litigio avvenuto tra il ballerino e Selvaggia Lucarelli in diretta. Per la prima volta nella storia dello show, un ballerino è stato “accompagnato” alla porta d’uscita, con un avviso ufficiale che non lascia spazio ai dubbi. Inoltre, Alberto ha rivelato durante La vita in diretta: “Dopo quell’episodio, dietro le quinte si è creato un clima teso tra Madonia e Pellegrini. Lui ha lasciato senza nemmeno rilasciare interviste, e Federica sembrava molto contrariata…”, facendo quindi intendere che il problema fosse anche con la Divina, e non soltanto con Selvaggia.

Chi è e che lavoro fa Riccardo Mannino

Chiudendo la parentesi in campo lavorativo, che da quello che abbiamo potuto intuire, questa storia è soltanto all’inizio, oggi vogliamo soffermarci su chi è e su che lavoro faccia il marito di Alberto Matano, cioè Riccardo Mannino. I due si sono sposati qualche anno fa dinanzi a Mara Venier, la quale ha accolto con grande piacere la richiesta del suo amico e collega.

Tra Alberto e Riccardo, come rivelano da metropolitanmagazine.it, la scintilla è scoppiata al ristorante e nonostante ci sia voluto un po’ prima che diventassero una coppia ufficiale, Alberto su di lui ha detto: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Riccardo sarebbe stato il mio compagno“. Per chi non lo conoscesse, Mannino, classe 1967, di anni ne ha 57 e nella vita è un avvocato cassazionista.