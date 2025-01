Assegno universale da 850 euro, approvata la nuova misura: ecco chi beneficerà del nuovo Bonus statale

Scopriamo chi beneficerà del nuovo bonus statale che tanto sta facendo discutere sui social. L’assegno universale da 850 euro è stato approvato.

Siamo agli sgoccioli, in quanto la nuova Legge di Bilancio 2025 dovrebbe essere in fase di approvazione nei prossimi giorni, anche perché in caso contrario si arriverebbe all’esercizio provvisorio, già visto decenni fa.

A ogni modo, a prescindere da cosa succederà nei prossimi giorni, sono molteplici i rumors in merito ai vari bonus e alle agevolazioni che dovrebbero essere ancora presenti nel prossimo anno, per non parlare di quelli che verranno cancellati.

In merito alle novità invece, troviamo l’assegno universale da 850 euro che sta facendo chiacchierare la rete: si tratta infatti di una somma di tutto rispetto, e che regalerà a milioni di italiani una provvidenziale boccata d’aria.

Ecco chi potrà beneficiare del nuovo bonus statale e quali saranno i requisiti minimi da soddisfare.

La nuova Legge di Bilancio 2025

Come dicevamo in apertura, per evitare di finire nell’esercizio provvisorio, il Governo Meloni dovrà trovare un punto d’incontro entro fine anno per introdurre la nuova Legge di Bilancio 2025. Non essendoci quindi ancora nessuna ufficialità dei vari decreti dobbiamo parlare ancora in maniera ipotetica, anche se dalle indiscrezioni emerse in questi giorni più o meno si conoscono già i punti salienti di questa nuova legge.

Sicuramente il taglio del cuneo fiscale e la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni sono gli argomenti più quotati, per non parlare del bonus nido, ovvero quello inerente alle nuove nascite, e tutti quelli destinati alle famiglie con figli. Naturalmente, ci saranno anche i bonus per la casa, anche se aggiornati rispetto a quello di quest’anno, come per esempio quello sulle ristrutturazioni, dove l’agevolazione al 50% sarà prevista soltanto sulla prima casa e solo fino al 2025. Ma veniamo al bonus da 850 euro.

L’assegno universale che fa discutere

Cos’è questo assegno universale di 850 euro di cui tutti parlano? Facciamo chiarezza, in quanto in via del tutto sperimentale è stato approvato questo nuovo bonus statale, destinato agli anziani over 80 non autosufficienti, il quale sarà valido dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026. La quota fissa si andrà a sommare all’indennità di accompagnamento di 531,67 euro, fissata quest’anno.

Il bonus potrà essere utilizzato soltanto per pagare i lavoratori che prestano assistenza ed effettuano lavori di cura all’anziano o per l’acquisto di servizi messi in pratica da aziende del settore. Badate bene però che per ottenere questo assegno universale, occorre soddisfare dei requisiti molto stringenti, in quanto l’anziano dovrà essere in condizioni precarie, avere un Isee non superiore ai 6mila euro ed essere già titolare dell’indennità di accompagnamento. Informatevi bene al Caf o all’Inps se pensate di poterne avere diritto.