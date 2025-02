Antonella Clerici nella bufera dopo la bordata in diretta al Festival: “Che pesantona!” | La ripicca si trasforma in gaffe

Antonella Clerici e la frecciatina lanciata in diretta nazionale. Le sue parole non hanno però entusiasmato i telespettatori.

La mitica Antonella Clerici è stata la co-conduttrice della prima puntata del Festival di Sanremo. Durante la diretta televisiva, la donna ha deciso di lanciare una frecciatina ad un noto personaggio dello spettacolo.

Le sue parole non sono passate inosservate e qualcuno l’ha accusata di aver fatto una vera e propria gaffe.

Antonella Clerici è sicuramente una delle colonne portanti della televisione italiana. Proprio per questo, Carlo Conti ha deciso di averla al suo fianco durante la serata di apertura del Festival di Sanremo. Assieme a loro c’era anche Gerry Scotti e il trio di professionisti ha saputo gestire alla perfezione un palco così importante. La puntata ha registrato numeri di ascolto e share di tutto rispetto e tutti gli italiani sono rimasti sintonizzati per ascoltare i 28 artisti in gara.

Ad un certo punto, però, la conduttrice ha deciso di tirare arco e frecce ad un noto cantante della nostra nazione. Ma chi?

La frecciatina finita male di Antonella Clerici

Prima di annunciare i cinque artisti favoriti della puntata, Antonella è scomparsa dal palcoscenico per riapparire poi con un tavolo pieno di trofie al pesto (il piatto tipico della Liguria). Ormai si sa, lei è una regina di ricette da urlo e, anche sul palco dell’Ariston, ha deciso così di omaggiare la propria carriera televisiva. Ad un certo punto ha poi esclamato: “Ho pensato di fare – dato che io so di sugo – due trofiette al pesto”. Carlo Conti, non appena la donna ha pronunciato quelle parole, è scoppiato a ridere. Ma la gaffe dove sta?

Ma a cosa era riferita la Clerici con la sua battuta del sugo? Beh.. a Luciano Ligabue!

“Dato che so di sugo”

Cucinato a fuoco lento per 15 anni ma ha servito #Sanremo2025 pic.twitter.com/2W0yC757RC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 12, 2025

Luciano Ligabue e la frase sulla conduttrice

In molti si ricorderanno alla perfezione di quando, in passato, circolò voce che Ligabue avesse detto che Antonella Clerici puzzava sempre di sugo. Eventualità però smentita dallo stesso cantautore, e per giunta pubblicamente. Ad anni di distanza, la conduttrice ha voluto però rispolverare l’aneddoto proprio sul palco più ambito della nostra Nazione, ma le sue parole non hanno entusiasmato tutti gli spettatori e qualcuno, ad esempio, ha scritto su X: “Che pesantona!”

Insomma, di una cosa siamo certi: Antonella si è legata al dito la presunta affermazione di Ligabue, e ha voluto servire la sua ‘vendetta’ in diretta nazionale. Almeno si è tolta qualche sassolino dalla scarpa!