Ambra, Francesco Renga vuota il sacco sull’ex moglie: “È stato devastante” | Quel momento lo ha segnato per sempre

Ecco che cosa ha rivelato Francesco Renga sulla sua ex, Ambra Angiolini. Quel momento se lo ricorderà per tutta la vita.

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati una delle coppie più belle e amate dai fan, in quanto – per citare Lorenzo Jovanotti – “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang…” erano veramente loro.

Insieme hanno creato una famiglia molto unita, e dal loro amore sono nati Jolanda e Leonardo. Purtroppo, dopo undici anni di amore, semplicemente la loro storia è giunta al termine. Nonostante tutto, lei conduttrice, attrice e cantante e lui, cantautore, sono rimasti in ottimi rapporti per i loro figli.

È capitato spesso di vederli tutti ancora assieme, per non parlare del legame che li lega alla loro prole, con cui condividono molto e alla quale dispensano sempre molti insegnamenti di vita. Tant’è che la stessa Jolanda, “l’Angelo” della famiglia, si è fatta notare per il suo romanzo di esordio, Qualcosa nel modo in cui sbadiglia.

Eppure, a distanza di anni dalla loro separazione, Francesco ha rivelato un nuovo dettaglio in merito alla sua ex, Ambra, che lo colpì come un fulmine a ciel sereno.

Le parole di Francesco Renga

Francesco Renga, con la solita bravura e bellezza che lo contraddistinguono, nonostante sia sempre stato molto riservato ha concesso un grande regalo ai suoi amati fan, rilasciando un’intervista esaustiva al Corriere della Sera, riportata poi da Dagospia. Ha raccontato un po’ di tutto, della sua carriera ai tempi dei Timoria fino ad arrivare allo status di sex symbol che si dietro avanti da anni: “Questa storia del sex-symbol mi perseguita. So di saperci fare con le persone perché forse ho un bel sorriso, mille argomenti di cui parlare, sono divertente… ma alla bellezza non ci avevo mai pensato…”.

In merito al rapporto con i suoi figli, ha raccontato di vedere Jolanda nei weekend, visto che lei vive con mamma Ambra, mentre lui vive con Leonardo, il suo secondogenito, e in merito al suo ruolo genitoriale ha dichiarato: “Ho capito che è il tuo muoverti nel mondo a offrirgli l’ispirazione per diventare donne e uomini…”.

Francesco Renga e l’incontro con Ambra Angiolini

Nella medesima intervista, il noto cantautore ha raccontato diversi aneddoti della sua vita, tra di essi anche il momento che ha segnato la sua vita per sempre, ovvero il suo primo incontro con Ambra Angiolini.

In merito a quel colpo di fulmine ha dichiarato: “Quando mi dissero: ti intervista Ambra di Non è la Rai, io che non avevo visto nemmeno una puntata del programma pensai: e chi è?… Ho incontrato una ragazza brillantissima. È stato devastante: la bellezza e l’intelligenza insieme sono una bomba…“. E chi non desidererebbe una simile recensione da parte del proprio ex?