Belen Rodriguez a ruota libera sulle donne del Festival: “Magari sarò invidiosa…” | Arco e frecce su Sanremo

Belen Rodriguez ha rilasciato la sua opinione in merito alle donne viste al Festival di Sanremo. Ecco che cosa ha dichiarato.

È una delle conduttrici, modelle e showgirl più seguite di sempre da diversi decenni sul piccolo schermo, parliamo ovviamente di Belen Rodriguez. Lei, con la sua bellezza e il suo accento irresistibile, ha conquistato i fan prima per il suo aspetto e poi per la sua predisposizione a stare davanti alle telecamere.

Ci sa fare anche nel ruolo di conduttrice, l’abbiamo visto sia in Mediaset, in programmi quali Le Iene e Tu si que vales, che attualmente, sui canale della Warner Bros, dove conduce Only fun – Comico show insieme ai PanPers, e con Amore alla prova – La crisi del settimo anno.

L’interesse del pubblico è alto nei confronti di Belen, per questo molto spesso si trova al centro dei riflettori… non soltanto per la sua sfera lavorativa, ma anche privata. Anzi, soprattutto per quella privata. L’abbiamo visto maggiormente negli ultimi periodi, da dopo l’addio a Stefano De Martino.

In una lunga intervista la Rodriguez ha parlato un po’ di tutto, anche di quello che ha pensato sulle donne del Festival di Sanremo di quest’anno. Ecco che cos’è emerso.

La confessione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si è raccontata a cuore aperto a La Repubblica, parlando di diversi argomenti che l’hanno segnata e vista protagonista negli ultimi periodi: dall’addio a Tu si que vales al fatto di essere single, e dalla depressione alle recenti vicissitudini cliniche del padre, fino al suo addio dalle scene e all’attuale rinascita.

In merito proprio al suo ritorno sul piccolo schermo, ha rivelato: “Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belen di sempre”.

Belen e le donne del Festival di Sanremo

Nella stessa intervista rilasciata a La Repubblica, Belen Rodriguez ha parlato anche della sua opinione in merito alle donne viste al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti. Ricordiamo infatti che in passato la nota showgirl è scesa anche lei da quelle ripide scalinate del teatro Ariston, esibendo peraltro la sua famosa “farfallina”.

Ecco che cosa ha dichiarato Belen: “Mi è sembrato che mancasse un po’ di magia. Mi aspetto sempre la fata che scende le scale… Mi perdo nella bellezza femminile e mi è un po’ mancata. Magari sarò nostalgica del mio festival. O invidiosa, forse“, rivelando poi che, se dovessero richiamarla, accetterebbe senza pensarci un attimo. Cosa ne pensate?