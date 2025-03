Amici, Maria De Filippi a gamba tesa sulla giovane scommessa del Serale: “Ma la smettiamo?” | Tutta la scuola in lacrime

Ecco che cosa ha detto Maria De Filippi ad una delle giovani scommesse del Serale di Amici.

Amici sta per giungere al termine e, come ogni anno, quando gli allievi sono a un passo dal Serale il grande pubblico inizia a rilasciare i primi pronostici su chi potrebbe essere il nome vincente nelle discipline del canto e del ballo.

Da quando inizia la prima puntata del talent fino alla sua conclusione, edizione dopo edizione, il pubblico vive parecchie emozioni: dallo stupore nel vedere gli allievi crescere professionalmente giorno dopo giorno, alla delusione di doversi congedare da loro durante le varie eliminazioni.

Molti inoltre ipotizzano quali degli allievi potrebbero in futuro riuscire a fare il grande salto, acquisendo una notevole fama, come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, i The Kolors, Angelina Mango e così via.

In questo frangente, però, a far chiacchierare sono state le parole che Maria De Filippi ha dedicato a una delle giovani scommesse del Serale di Amici. Ecco che cosa le ha detto.

Chi vedremo al Serale di Amici

Manca poco all’inizio del Serale di Amici, in quanto da sabato 22 marzo 2025 inizierà la sfida finale. A indossare la maglia color oro sono in sedici totali: Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Nicolò, Senza Cri, Luk3, Trigno, Vybesper, Alessia, Asia, Chiara, Dandy, Daniele, Francesca, Francesco e Raffaella.

Le aspettative per queste ultime serate sono moltissime da parte del grande pubblico: non solo gli spettatori smaniano di scoprire chi saranno i vincitori della squadra del canto e del ballo, ma sono anche ansiosi di sapere quali potranno essere i nomi che comporranno la giuria quest’anno. Da prime indiscrezioni, come possiamo leggere su comingsoon.it, pare che Amadeus e Cristiano Malgioglio potrebbero essere i primi due che si siederanno sulla famosa poltrona rossa. In merito al terzo, c’è chi parla di Fedez e chi dell’etoile Eleonora Abbagnato. Attendiamo quindi conferme ufficiali in merito al nome dei tre giudici di quest’anno.

Le parole di Maria De Filippi

Ecco quali sono state le parole di Maria De Filippi ad una delle giovani scommesse del Serale di Amici. Negli ultimi giorni, gli allievi del talent hanno letto una lettera scritta di proprio pugno a loro stessi prima della finale. Quando è toccato a Senza Cri, la cantante si è commossa rileggendo quelle parole, facendo commuovere anche alcuni compagni: “Quel banco con il mio nome è la narrazione di una vita spesa a cercare un senso di me, che alla fine un senso l’ho trovato. L’ho trovato un passo oltre il mio buio, proprio dove avevo paura di andare, alla luce…”.

È poi giunta a un passaggio che non stupisce più di tanto, in quanto Queen Mary è sempre stata una presenza molto importante nella vita degli allievi: “Amici mi mancherà. Io sono una che è sempre scappata, oggi sono pronta a correre. Maria mi ha detto ‘Cri quando smettiamo di nasconderci? Non mi nasconderò più. Oggi la mia luce sono io e la rifletterò sempre. Oggi vivo un sogno, oggi vivo…”, ha poi concluso Senza Cri.